El arte de dibujar

Iván Andrés Sánchez Macías de 24 años de edad es un joven que heredó el talento del dibujo por parte de su abuelo Raúl Sánchez Muñoz, fue él su ejemplo, pero con el paso de los años ha ido mejorando su técnica, además que la practica hace al maestro y es gracias a esto que mejora cada vez más.

"Que yo me acuerde desde que estaba en la primeria empecé a dibujar, sí de mi abuelo heredé la facilidad o el gusto por el arte, pero sí son muchas horas de práctica, de aprendizaje de experiencia", comentó.

Cuando aprendió sobre un nuevo material o alguna nueva técnica, se orientaba en su hermano Hugo Sánchez Macías que era quien investigaba en revistas, en internet en donde fuera, llegaba con mucho material e Iván le preguntaba para que servía.

Para los dibujos utiliza dos tipos de técnicas, el lápiz profesional que va desde el 2B al 4B o al 8 dependiendo del tono que le quiera dar, además de un lápiz carbón que marca la hoja como si fuera un carbón y la pluma BIC.

Se especializa en rostros, es lo que vende, pero dibuja un poco de todo, pero los rostros son los que más se comercializan, empezó hace 3 años a vender su trabajo, al principio no sabía ni que dibujar y publicaba en redes sociales ¿Qué dibujo?, después le empezaron a pedir, no sabía ni qué precio ponerles.

Empezó a participar en exposiciones de artes y ahí los artistas le decían que no regalara su trabajo, es material, es tiempo, es esfuerzo y no se puede regalar.

"Empecé a crear una base de precios, de medidas, de materiales, de lugares para surtir el material e incluso hasta el registro de toda mi actividad, cuando dinero ingresa cuanto egresa.

Tarda de 3 a 5 horas se tarda en hacer un dibujo con medidas de una hoja estándar de 30 x 36, se maneja por rostro y diseño, cuesta 500 pesos el rostro de 30 x 36 y 800 el de pareja, conforme suba el número de rostros, incrementa el precio.

Iván comentó que dibujar lo relaja mucho, se olvida de todo porque se concentra ahí, además de la satisfacción porque empieza de izquierda a derecha, cuando empieza con la aparte del ojo, se detiene a observar y le da satisfacción ver que va quedando bien, pero muchas otras veces se siente estrés, se sobresatura de trabajo y es cuando se siente presionado a cumplir con sus clientes, deja de ser hobby y se convierte en trabajo.

Hay temporadas en las que vende más, Navidad, Día del Amor y la Amistad, 10 de Mayo, día del padre, entre otras fechas importantes.

A futuro quiere abrir un estudio de tatuaje, pues también le gusta este arte, trabajar en el hiperrealismo que es prácticamente darle vida a una fotografía, además de ser el presentador de alguna exposición de arte para darle oportunidad a la gente que tiene talento y que necesita ser impulsado.

"Eso a mí me ayudó mucho, en el 2018 estuvo en la exposición de "Detén el Tiempo" de Edith Barrón, ahí me dio la oportunidad de exponer mi trabajo porque me invitó a participar y lo hice, además de una página de artistas en Perú, todo eso hizo que me la crea, saber que mi trabajo ha salido del país es algo buena para mí", comentó.

De los trabajos más conmovedores que le han llegado ha sido frecuente, le piden bebés que fallecen a días de haber nacido, les ponen aparatos médicos y los bebés no tienen mucho rasgo físico para obtener, pero para la persona es un ser especial.

"Me ha pasado que me mandan fotos borrosas de algún bebé que falleció, sacó los rasgos, lo mejor, le quito los aparatos médicos y siempre que entrego dibujos así es llanto seguro, me han pedido que dibuje a una persona con un perro al lado y dibujos de gran significado con los que la gente llora, lloran de emoción", comentó.

Además Iván trabaja en una empresa dedica a la venta de artículos de línea blanca, tiene muchos sueños, le gustaría estudiar la carretera de Arquitectura y tiene la inquietud.

Actualmente comparte su vida con su novia Valeria Martínez, es ella quien lo ha apoyado mucho en muchos aspectos, promocionar su trabajo, en recomendar el trabajo así como contagiarlo para que siga avanzando.

Iván Andrés envió un consejo a la gente para que no regateen el trabajo de los artistas pues es tiempo, material, conocimiento, da tristeza y coraje que no se valore este tipo de trabajos.