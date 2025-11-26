Denuncias de acoso laboral y bullying en escuela de Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La Escuela Primaria "José María Morelos y Pavón" se encuentra en el centro de una creciente polémica luego de que varios docentes denunciaran a la subdirectora del plantel, la maestra Gloria, por presunto acoso laboral y otras irregularidades.

Las acusaciones han generado un ambiente de tensión entre el personal educativo y han desencadenado una serie de reacciones por parte de la comunidad escolar.

Sin embargo, tras estas denuncias, nuevos señalamientos han salido a la luz, esta vez por parte de padres de familia, quienes acusan a una docente de nombre Claudia N de la misma institución de incurrir en actos de violencia física, bullying y acoso hacia los estudiantes.

Estas declaraciones han encendido las alarmas entre las autoridades educativas y han generado preocupación entre los tutores.

Blanca Rosaldo madre de un alumno, relató que su hijo fue víctima de maltrato por parte de la docente Claudia N cuando el menor cursaba quinto grado.

"Mi hijo fue víctima de la docente y humillado, pero nunca me escucharon", expresó con indignación. Su testimonio se suma a los de otras madres que solicitan acompañamiento en esta situación.

Durante la manifestación organizada por un grupo de madres en apoyo a la subdirectora, la señora Rosaldo destacó que, no todos los docentes son responsables de malas conductas, reconociendo que también hay maestros comprometidos con la enseñanza y la formación en valores de los niños.

Finalmente, aclaró "Yo no estoy ni a favor ni en contra de la maestra Gloria, solo quiero justicia. Que corran a quien tengan que correr", concluyó.

Mientras tanto, las autoridades educativas aún no han emitido un posicionamiento oficial sobre los hechos.