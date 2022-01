El ´pleito´ en La Coqueta fue afuera

Con la intención de poder sancionar a los dueños de bares y cantinas cuando se susciten riñas al interior o exterior de las mismas, la dirección de Alcoholes realizará una revisión a la ley de ingresos para determinar si no se incurre en un delito al clausurar o sancionar de forma económica a los propietarios de este giro de establecimientos cuando sucedan este tipo de hechos, lo anterior luego de la riña que se generó hace unos días al exterior del bar la coqueta.

Sergio Carrizalez, dijo que si no se realizó la clausura correspondiente en pasados días fue porque la riña en la que participaron por lo menos cinco personas se generó en el exterior del bar y fue el departamento de seguridad pública quien acudió a detener a los rijosos.

Dijo que si no se aplicó la clausura correspondiente fue porque, aunque los hombres involucrados en la riña se hicieron de palabras al interior del bar, restos fueron desalojados por el personal de seguridad y fue en el exterior cuando el pleito pasó de las palabras a los golpes, por lo que tendrán que revisar si estas acciones pueden generar una sanción para los dueños de los negocios.

"Seguridad Pública sí nos dio aviso del pleito, sin embargo, no sancionamos por no caer en un problema legal, ya que la riña fue en el exterior y no en el interior del inmueble, si emitíamos la sanción los dueños del establecimiento podrían amparase asegurando que los rijosos fueron sacados del lugar, pero se buscará una alternativa para evitar este tipo de acciones que ponen en riesgo a la población".

El Director comentó que aunque la ciudadanía criticó el actuar de los inspectores por no clausurar el lugar, la realidad es que las sanciones no se realizan solo por obtener recursos económicos, sino que se tiene que cuidar no caer en una falta al momento de aplicar una sanción.