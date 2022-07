El reto del agua

El problema de la sequía persiste en el estado de Coahuila y en la zona norte del país, por lo que a pesar de las ligeras lluvias que se han registrado en los últimos días, el problema sigue y de no tomarse acciones, la falta de agua podría complicarse y llegar a niveles críticos en el estado.

La situación que existe actualmente en el país, es un llamado de alerta a la población, ante la escasez de agua que existe y se puede agravar, ya que de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) está se alargará.

A nivel local se han establecido estrategias emergentes, para garantizar el abasto de agua en los próximos años, sin embargo se buscan la manera de obtener recursos para intensificar las acciones.

Para conocer sobre la situación del abasto del agua en la región, Periódico La Voz dialogó en exclusiva con el Gerente de SIMAS, Eduardo Campos Villarreal.

¿Gerente de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, Coahuila es uno de los estados con mayor problema por la sequía, cual es la situación en Monclova y Frontera?

R= En días pasados CONAGUA hizo una advertencia del tema de la sequía extrema, severa y excepcional, de todo el país, básicamente, lo que nos compete a nosotros aquí en la región Centro, yo lo que puedo decir es que estamos en una situación atípica, de acuerdo a los datos históricos que tenemos en el sistema.

Hablamos de 450 litros por segundo menos que el año pasado y los mantos acuíferos siguen disminuyendo, si bien la mayoría se han mantenido por el tema de los tandeos y los horarios que estamos suministrando, tenemos que hacer acciones extraordinarias ante una sequía de este tamaño, por lo que se tiene que implementar el tandeo en zonas que antes no se había hecho.

De acuerdo a la gráfica histórica de la precipitación pluvial, va a la baja considerablemente, todo esto nos afecta y tenemos que tomar ciertas medidas para poder mitigar la falta de este líquido, lo cual estamos haciendo.

Tuvimos que hacer más de 70 acciones en el sistema, principalmente en Frontera, también tuvimos que hacer los tandeos, que comento, para poder mantener los niveles del acuíferos y poder hacer una distribución más equitativa del líquido a toda la gente.

¿Todo esto se realiza de manera preventiva?

R= Hubo muchas acciones que las hicimos de manera preventiva, las hicimos el año pasado en el tema de profundización de pozos para prepararnos para este verano, pero no teníamos contemplado una sequía de este tamaño.

Sabemos que la disminución de los acuíferos es cíclico, en verano bajan, pero no teníamos contemplado esto, es algo fuera de los márgenes, una disminución de este tamaño, de esta consideración, para eso no estábamos preparados.

Que estamos haciendo, empezamos a tomar muchas acciones a prueba y error, al principio, al ser algo urgente, tuvimos que mediar ese tema con las pipas que tampoco presupuestada es un gasto extra, pero a final de cuentas tenemos que dar el servicio, dar soluciones, por lo que no vamos a escatimar recursos, ni acciones, ni esfuerzos por parte del sistema, para mitigar lo más que se pueda este impacto por la sequía severa que tenemos.

¿Se han registrado algunas lluvias, han sido suficientes para incrementar los niveles de los mantos?

R= Han sido lluvias ligeras, que no han sido suficientes, realmente venimos monitoreando la precipitación pluvial y sequía que se puede considerar extrema y en el tema de las lluvias tenemos más de 4 años que no se presentan lluvias importantes.

Definitivamente tenemos lloviznas, pero no se refleja en nada ojalá que ya este mes y de aquí para adelante que pueda caer una lluvia y recuperar los mantos acuíferos.

Si esto no ayuda, estamos pensando en invierno cuando bajan el consumo, continuar con el tandeo, y de esta manera que se puedan recuperar de manera natural un poco los acuíferos para el próximo año.

¿Se está trabajando para llegar a mayor profundidad de los pozos?

R= Si, ahorita una de las acciones a corto plazo es ese, si desde el año pasado ya teníamos ese plan y lo llevamos a cabo cumpliendo como lo teníamos presupuestado, mas no fue suficiente, no teníamos contemplada una disminución en los acuíferos de esta magnitud, entonces ahorita estamos tomando acciones para profundizar algunos pozos, para recibir a corto plazo más litros por segundo.

Estamos hablando que de acuerdo a la proyección o el estudio que tenemos, es profundizar en 8 pozos, para lo que se requiere de una inversión de cerca de 10 a 12 millones de pesos, que se van a realizar conforme podamos y acorde a si logramos el apoyo del Gobierno del Estado, quienes ya dieron luz verde en algunas cosas.

Me dijeron "en general te vamos a apoyar", solamente que vamos a ver, ya tenemos lista de los proyectos, los cuales se van a analizar para ver en que nos pueden apoyar.

Por lo pronto estamos iniciando con recursos propios, ya iniciamos la profundización en el pozo San José III, de ahí nos vamos a pasar al Monclova, después al Matilde Barrera, son los primeros que vamos a tratar de profundizar, cambiar equipos y aumentar la capacidad para extraer mayor líquido.

Lo que se proyecta es avanzar en promedio de 100 a 150 metros más incluso a 180 metros de profundidad en los diferentes pozos.

¿Y todas estas acciones, cuánto representa en recursos extraordinario?

R= En el tema de las pipas esas fueron contratadas hasta el mes de septiembre que es el periodo de mayor consumo, se contrataron 12 pipas hablamos de cómo un millón de pesos, son los tres turnos, y es una cantidad importante que no contemplado.

En este tema se han atendido han brindado más de 40 mil servicios, en los sectores en los que se han visto más afectados por la falta de agua o baja presión, en los que se han acudido varias veces.

La profundización, como te había dicho, si hacemos los 8 pozos hablamos de 10 a 12 mdp, son temas que si bien no nos permiten hacerlo por el mismo tiempo por el tema de recursos vamos a hacer hasta donde alcance, porque no vamos a escatimar recursos para dar el servicio y minimizar el impacto en esta canícula, en estas altas temperaturas y luego ya estaremos viendo como nos preparamos el próximo año.

¿Para el presupuesto del próximo año ya se contemplarían las acciones ante la sequía?

R= Si, ya dentro del siguiente presupuesto ya estamos contemplando un pozo más, queremos hacer dos pozos más, uno ya probablemente nos va a apoyar el Gobierno del Estado y el otro lo haremos por nuestra cuenta.

Son dos pozos nuevos, ya tenemos las áreas listas, ya tenemos los permisos para hacerlo solo faltan los recursos.

Queremos hacer uno este año, pero obviamente no nos va a dar resultados ahorita porque se tarda 2 o 3 meses para hacer todo el tema la infraestructura, conexiones, todo para llevarlo al caudal, pero que ya estará disponible para el siguiente año.

¿De seguir así la situación, cuanto tiempo se puede garantizar un abasto para la ciudadanía en Monclova y Frontera?

R= El problema es que si nos quedamos sin hacer nada, va a ser un problema, porque está el cambio climático, la sequía extrema. los niveles de los acuíferos, todo va a avanzando, como les comento, de aquí es pura bajada, por lo que tenemos que tomar acciones.

Si bien tenemos reserva de agua, el nivel del acuífero nos dará para uno 30 años más, pero el tema son los recursos y la infraestructura y toda la inversión que se tiene que hacer para llegar a una mayor profundidad, más líneas de distribución, hablamos de miles de millones de pesos, que ni el Gobierno Estatal, ni el Federal, cuenta con esos apoyos, por lo que debemos hacerlo con recurso propio.

Son cosas que se tienen que hacer con vista al futuro, porque la sequía es un problema que se presenta en todo el país, por lo que hay que hacer las acciones necesarias para poder mitigar y minimizar este impacto.

¿Qué negocios son los que demandan demanda mayor cantidad de agua?

R= Si existe, no es un tema como Nuevo León donde se tienen una cervecería, refresquera o como Nava, no tenemos eso, pero si hay grandes consumidores, como son las industrias, en la región el mayor consumidor ahorita con nosotros es Golden Dragon.

En su momento nos vamos a acercar con ellos para hacer un plan con el sector privado, sector gobierno y vamos a establecer en conjunto alguna estrategia.

He tenido contacto con presidentes de las cámaras y están dispuestos a apoyar, al final del día nos van a beneficiar a todos tener un mayor caudal, porque también será una mayor atracción para que algunas empresas que puedan venir, al contar con la disponibilidad de agua.

¿Del total del agua que se abastece, que porcentaje se va al sector industrial?

R= Del total es poca, el mayor porcentaje es para residenciales y tarifas popular uno y dos, pero hablamos de un 20 por ciento para el sector industrial

¿Mucho se habla del consumo de agua de Altos Hornos de México?

R= AHMSA consume lo de la planta tratadora y consume los pozos que están en Fresnillo, pero agua de la ciudad agua de nosotros no consume.

¿Y en ese sentido, cómo va el proyecto de la nueva planta tratadora?

R= Eso ya está validado, estamos haciendo un estudio de costo beneficio que nos pide Gobierno Federal, que está pagando SIMAS con un costo de un 1.5 millones, ya teniendo esa factibilidad de costo-beneficio, lo entregamos a CONAGUA y a la cartera de Hacienda y de ahí se gestiona el recurso.

El proyecto tiene un costo de 350 a 400 millones, no sabemos hasta donde podamos alcanzar el apoyo, eso lo están viendo los dos alcaldes (Monclova-Frontera) en el tema federal, ojalá que se pueda conseguir algo para beneficio de la gente. que a final de cuentas es lo que buscamos.

¿Es necesario la planta?

R= Si, es necesaria, la que tenemos ya está a su máxima capacidad, que es de 600 litros por segundo, lo cual ya está captado todo por Altos Hornos.

Ahí hay un área de oportunidad importante que podemos aprovechar, al reciclar el agua para dar un tratamiento e incorporarla al caudal, con lo que la norma nos marca, que es la inyección del cloro que para que sea potable.

Actualmente tiran 150 litros por segundo de aguas negras al no haber la capacidad en la planta tratadora, los cuales se van a caudal de arroyos de tierras de cultivo, necesitamos gestionar esa planta para la región Centro y eso nos va a ayudar.

¿Ahora con el tema de la sequía se tomaron algunas acciones, lavados, purificadoras?

R= Estamos haciendo control de mercado, no hemos dicho que reduzcan el uso solo que lo usen más adecuadamente y que sus tarifas sean las adecuadas, que no tengan derivaciones, que tengan medidor, todo eso es control de mercado, si lo estamos apretando eso aunado a las multas.

Nos hemos encontrado con purificadoras que tienen derivaciones que se roban el agua, la venden y la ganancia es al 100 por ciento, así hay muchas, o que es la casa y al lado ponen una purificadora, entonces tienen tarifa doméstica y fija, todo eso apretando y aplicando las multas, tenemos que hacer eso para beneficiar a la ciudadanía, porque no se puede beneficiar a unos cuantos.

¿Y en cuanto a las quintas y salones de eventos?

R= Ellos son unos de los grandes consumidores, volvemos a lo mismo, el control de mercado este tema si se nos dificulta un poco porque están en áreas alejadas, si lo hacemos pero luego nos venimos a la ciudad a trabajar y se vuelven a conectar.

Es un tema en el que pedimos el apoyo a los alcaldes, ya que estas quintas, balnearios que se rentan, deben tener un permiso por parte de los municipios, por lo que si no tienen cuenta, no tienen una factibilidad con SIMAS, que no se otorguen los permisos.

Esto se hace aunado a los cortes, las multas que se realizan por parte del sistema con el fin de que se regularicen.

¿Ya en términos generales, con las acciones que se han implementado se puede decir que se garantiza el abasto a la ciudadanía?

R= Estamos un poco más controlados no podemos cantar victoria, si bien, estamos afectando algunas zonas en donde ya están con tandeo y antes no, pero si continúan a la baja los niveles de los mantos acuíferos, las temperaturas siguen y no llegamos a captar mayor agua, vamos a tener que hacer otras acciones, vamos a tener que pasar de tandeo, a un día sí y tres no, es un escenario hipotético, no lo tenemos considerado, no está próximo, sin embargo hay que estar prevenidos.