El sol no sale para todos

MONCLOVA., COAH.-No todos estamos en el mismo barco, el sol en ocasiones no sale para todos y esta navidad no todas las personas tendremos para una cena rica, regalos y ropa de lujo, no hay trabajo suficiente y las necesidades apremian en el hogar, sobre todo cuando hay niños para los cuales Santa Claus simplemente no llegará.

En una humilde casa ubicada en la calle de Los Retablos de la Colonia el Campanario vive la familia Gaspar Luis, quienes están solicitando a la población vidrios para cubrir las ventas, ya que el frio cala hasta los huesos y no cuentan con los recursos económicos para adquirirlos.

El señor Antonio Félix Gaspar, de oficio ayudante de albañil dijo que debido a las bajas temperaturas los trabajos de albañilería que iba a realizar fueron cancelados, por lo que no tendrá recursos para que su familia tenga una cena especial en esta navidad.

“Yo trabajo como ayudante de albañil pero ahorita no hay trabajo, hace un año sufrí un accidente y me operaron de un pie, con las temperaturas bajas el dolor es muy fuerte y se me dificulta mucho trabajar, tengo dos hijos, uno de 12 y el otro de 14 años así como una bebé de 3 años, para ellos no habrá regalos porque simplemente este año no hubo con qué”.

la humilde vivienda se encentra en la calle de los Retablos de la colonia el Campanario. la familia asegura que colocaron en la sala un pino navideño que les fue regalado, sin embargo hay casas a las que "santa Claus" simplemente no llega.

Don Antonio solicitó a la comunidad que los ayuden con cobijas, pañales talla 4 y leche Nido, así como con calzado talla 23 y 24 para sus hijos, ya que no pudo comprarles nada, y el frío los tomó por sorpresa.

“Necesitamos la ayuda de la gente, no estamos pidiendo lujos, existe gente que me critica porque me atreví a pedir esta ayuda, pero la verdad es que como papás en ocasiones hacemos todo lo posible para sacar adelante a la familia pero existen tiempos malos, hoy me tocó pedir y espero que pronto me toce compartir, espero que se pongan la mano en el corazón y nos ayuden”.

Quien quiera apoyar a la familia Gaspar Luis pueden acudir a la calle de los Retablos #903 de la colonia el Campanario o llamar al 8666514602.