El Virus Sincicial puede ser mortal

MONCLOVA., COAH.-Si no se atiende a tiempo el virus Sincicial respiratorio puede ser mortal, dijo el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Faustino Eugenio Aguilar Arocha, quien llamó a los padres de familia o personas adultas a atenderse ante cualquier síntoma respiratorio, pues pueden ser portadores y contagiar a los niños de este virus que es grave si no se atiende a tiempo.

El médico dijo que afortunadamente en la región no se han presentado casos graves de este padecimiento, sin embargo se tiene que estar alerta ante cualquier síntoma, ya que debe medicarse a tiempo debido a que no existe vacuna para prevenirlo.

Mencionó que siguiendo los protocolos de salud como el uso del cubre bocas, la sana distancia y sobre todo el lavado constante de manos puede evitar la propagación de este virus, el cual en la mayoría de los casos es llevado a los domicilios y contagiados a los pequeños desde recién nacidos hasta los 10 años de edad, quienes presentan más complicaciones por esta situación.

Aguilar Arocha explicó que este virus genera un problema respiratorio agudo y sobre todo una fiebre muy alta que puede ser difícil de controlar, generando graves daños a la salud de los pequeños, quienes son en su mayoría quienes tienen que ser internados por esta situación.

“Es importante saber que aquí en la región no se han presentado casos graves del virus Sincicial respiratorio agudo, sin embargo existen alertas que se deben respetar y es por ello que hacemos el llamado a la comunidad para que se atiendan ante cualquier síntoma que presenten “.