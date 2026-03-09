Eliud Aguirre reporta fallecimientos por rickettsia en Coahuila

La Secretaría de Salud de Coahuila confirmó un caso de rickettsia en la región Centro, de una paciente del municipio de Frontera, quien de acuerdo con la información disponible falleció en el Hospital General "Amparo Pape de Benavides".

El secretario de Salud, Eliud Aguirre Vázquez, informó que en lo que va del 2026 se han registrado tres casos de esta enfermedad en el estado, dos de ellos en la región Sureste y uno más en la región Centro.

Los primeros casos correspondieron a dos hermanos del municipio de Ramos Arizpe, de 16 y 12 años de edad, que fallecieron a inicios del mes de febrero por complicaciones derivadas de la enfermedad.

El tercer caso es el de una mujer del municipio de Frontera, quien también perdió la vida a mediados de febrero. De acuerdo a la información que trascendió, en un inicio la paciente recibió diagnósticos erróneos, en donde se indicó que padecía influenza, posteriormente se le dijo que dengue e incluso Covid.

El Jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, Faustino Aguilar Arocha, externó que en este caso se aplicaron los protocolos correspondientes de vigilancia epidemiológica y control del posible foco de infección.

Asimismo, hizo un llamado a la población a reforzar las medidas preventivas y cuidado de las mascotas, especialmente con la llegada de la temporada de calor, cuando aumenta la presencia de garrapatas. Indicó que es fundamental mantener limpias las viviendas, evitar la presencia de animales callejeros y brindar atención adecuada a las mascotas, incluyendo su desparasitación y la revisión constante, con el objetivo de prevenir nuevos casos en la región.