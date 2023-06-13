Embargan a Cesar Flores

Embargan a ex candidato de Morena César Flores Sosa, afirma es venganza política. Abanderando dicho embargo el regidor municipal de Derechos humanos también del mismo partido Daniel González Méndez, acompañado de una licenciada señalan propiedades por un valor de 150 mil pesos.

Cerca de las 2 de la tarde en salón Nuestra Miranda ubicada en calle Rio de Janeiro elementos de Seguridad Pública, una abogada notificaron al ex candidato morenista de un embargo por el monto antes señalado, Cesar Flores informó que dichos hechos son represalias por las denuncias realizadas durante su campaña y en el que denunciaba corrupción y maltrato animal.

“Tengo como siete demandas laborales de gente que ni siquiera conozco, esto ocurre siempre que pasa una elección, ya los esperaba, pero buscan a Cesar Flores y estas propiedades no están a mi nombre sino al de mis hijos, así que nada deben de hacer aquí” mencionó.

Sin embargo en una trasmisión en vivió desde sus plataformas permitió el acceso de las personas y en el que el regidor municipal señalaba los objetos que se llevarían, pantallas, minisplit, cuadros de colección, sillones entre otras cosas que valuadas se cubriera el monto de 150 mil pesos.

Por su parte el empresario César Flores Sosa detalló que ya sus abogados están trabajando para ampararse ante dicho abuso.