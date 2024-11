Emigra mano de obra monclovense

Un total de 120 personas encontraron fuera de Monclova una mejor oportunidad de empleo donde les ofrecen estabilidad laboral, mejores salarios y prestaciones.

La región centro está "muerta" en cuanto fuentes de empleo lo que los llevó a que desde hace dos meses trabajen en Ramos Arizpe donde laboran 4 días de siete y siete para dedicarle los fines de semana a la familia.

Juan Carlos González, Supervisor de producción en la empresa Automotriz, mencionó que hay 40 personas más a la espera de trabajo en esa industria al ver que les otorgan mejores condiciones laborales que empresas de la región.

Dijo, los trasladan en autobuses cómodos y climatizados para que visiten a sus familiares cada fin de semana, les ofrecen transporte que los lleva a la empresa, hospedaje y no les cobran servicios de agua, luz y renta.

Aunque se encuentran lejos de su ciudad principalmente de sus seres queridos, saben que tendrán los recursos económicos para mantener a la familia y hacer frente a las adversidades y situaciones que atraviesa el municipio.

Mencionó que de Monclova son aproximadamente unos 120 empleados de los cuales 5 son originarios de Cuatro Ciénegas, y por el momento no hay nuevas contrataciones de personal al tener las casas llenas, sin embargo, en cuanto haya renuncias, considerarán a 40 personas que están a la espera de ser reclutados, pero deberán de ser evaluados para ver si tienen la experiencia.

"No hay trabajo aquí, y de echo me han mando mensajes a mí y casi rogándome que les dé la oportunidad porque no hay trabajo en Monclova y Frontera, menos en los municipios más pequeños", añadió.