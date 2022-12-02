Emigrarían los empresarios a la informalidad

El incremento del salario mínimo generaría que muchos empresarios de Monclova se retiren a la informalidad con el fin de no verse afectados en el pago de deducciones de los trabajadores, señaló la Cámara Nacional del Comercio.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que gracias al acuerdo entre el gobierno, el sector obrero y la iniciativa privada, se logró un aumento del 20 por ciento al salario mínimo. En Monclova, el salario mínimo diario superará los 207 pesos, mientras que en Piedras Negras y Acuña ascenderá a más de 312 pesos.

Respecto a este tema, ya se registraron las primeras reacciones, Arturo Valdez Pérez, presidente de Canaco Monclova dijo que el incremento es una buena decisión del gobierno para ayudar a las familias, aunque también criticó la falta de apoyo hacia las empresas y comerciantes.

“Esto nos va a pegar a nosotros en cuanto a impuestos ya que al subir los salaros, sube todo lo demás, pero hay que aumentarles ya que se les pulverizó el aumento del 2022 y esperemos que pare la inflación”.

Señaló que como cámara empresarial y como padrón de la Secretaría de Hacienda les cargan mucho los cobros, sin embargo, el comercio informal se queda igual, disfrutando solamente de las ventas y no los han integrado al padrón fiscal.

“Aquí tenemos a los trabajadores con más del salario mínimo, cuando este está en 114, aquí les pagamos más, pero de igual forma nos va a pegar por el pago que tenemos que hacer del Instituto Mexicano del Seguro Social e Infonavit”.