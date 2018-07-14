Emitirá Coahuila cédula

Saltillo, Coahuila.- En un plazo de 15 días y con validez nacional, todos los profesionistas de Coahuila en los niveles de bachillerato técnico, técnico medio, técnico superior universitario, licenciatura, diploma de especialidad, maestría y doctorado pueden obtener su Cédula Profesional Estatal.

Esta cédula es un documento de identificación oficial que acredita al profesionista para ejercer libre y con efectos de patente la profesión a la que pertenezca, así lo puntualizó la titular de la Dirección Estatal de Profesiones, Xóchitl Delgadillo Oyervides.

Informó que desde el pasado 10 de abril a la fecha se han entregado más de 710 cédulas, y están en proceso otras mil 500 para expedirse y entregarse a finales de este mes de julio y principios de agosto.

Todos los profesionistas de Coahuila en los niveles de bachillerato técnico, técnico medio, técnico superior universitario, licenciatura, diploma de especialidad, maestría y doctorado pueden obtener su Cédula Profesional Estatal.

Destacó que se tiene un convenio con las instituciones educativas para realizar este trámite de manera rápida y oportuna, y puedan entregar a sus egresados el título de su carrera y a la vez la Cédula Profesional Estatal.

Aclaró que este documento, como lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Reglamentario del Artículo 5°, es aceptado sin ninguna objeción en todo el País y tiene la misma validez como si se hubiera tramitado la cédula federal.

Expuso que dentro de poco este trámite se realizará vía electrónica para facilitar aún más la manera de realizarlo, así como emitir la Cédula Digital Estatal, al igual que promoverla en las cámaras empresariales y de comercio para que la conozcan.

Con la emisión de esta Cédula Profesional Estatal se simplifica el proceso interno de registro de todas las instituciones. Se entrega en un plazo de 15 días a las instituciones que hagan las gestiones y su costo será de 50 por ciento menos que la cédula federal.

Asimismo la Dirección de Profesiones de la Secretaría de Educación seguirá tramitando la cédula federal y también emitirá la cédula estatal.

La Cédula Profesional Estatal cuenta con medidas de seguridad como líneas guilloché, microtextos y tinta invisible oculta, y un escudo exclusivo del Estado de Coahuila, un código QR, los datos oficiales y firma del profesionista.

Mayores informes en la página web http://www.seducoahuila.gob.mx/profesiones/ al Teléfono (844) 430 8434, 35 y 36; correo electrónico [email protected] o en la dirección ubicada en la Calle Cristóbal Perea y Bulevar Fundadores 2998, Fraccionamiento Fundadores, CP: 25015 en Saltillo.

La profesionista en enfermería Érica Dalilah Bernal González, originaria del Municipio de Múzquiz, destacó la rapidez y prontitud con la que se realiza el trámite de la Cédula Profesional Estatal, la cual está lista en 15 días hábiles.