Empleados del Bienestar; Maltratan a personas con discapacidad

LA VOZ / INFONOR.- Funcionarios identificados como "Servidores de la Nación" ignoran el decreto federal para inscribir a personas con evidente discapacidad que las exceptúa de presentar un certificado médico para inscripción en la lista de espera para pensión del Bienestar, al negar a las personas con condición evidente el registro, señaló Eleazar Castellanos Rodríguez, empleado y empresario con discapacidad.

Se recordará que en el pasado informe del Gobierno Federal se anunció ampliar a universal la cobertura de pensión a personas con discapacidad que actualmente aplica en edad hasta los 29 años, proponiendo la colaboración de los estados y, para ello, abrieron la inscripción como lista de espera en la Secretaría del Bienestar.

Al intentar registrarse, Castellanos Rodríguez, con los llamados "Servidores de la Nación", en las instalaciones de la delegación de la Secretaría del Bienestar, el viernes pasado, a Castellanos Rodríguez le pidieron presentar un certificado médico, además de dos testigos y más, pese a que su carencia de extremidades es visible.

En el diario oficial de la Federación del 27 de febrero de 2019, en el acuerdo de lineamientos de operación de la pensión del Bienestar para las personas con discapacidad, en el punto número 4 dice, " exhibir un documento que acredite la discapacidad emitido por institución federal, estatal o municipal, y quedan exentos de presentar el documento si la discapacidad es notoria o evidente con la sola apariencia de los sentidos".

"Bueno, mis características físicas, son que nada más tengo un brazo, entonces, queda claro que estamos exentos", señaló Castellanos Rodríguez.

Obviamente el personal de la delegación de la Secretaría del Bienestar, a cargo de Claudia Garza del Toro, únicamente recibe indicaciones, consideró el afectado, así que es un llamado a la misma delegada como a su superior, Reyes Flores Hurtado, para que pongan atención a la disposición del decreto y permita que esta comunidad esté inscrita con mayor agilidad.

Castellanos sobrevivió, los 17 años, de una descarga de 13 mil 800 voltios trabajando, perdió su brazo derecho, su pierna izquierda y su pie derecho debido a las quemaduras eléctricas. Luego de un año de recuperación retomó sus estudios, se tituló en Contabilidad Pública, obtuvo el doctorado y especialidades, es empleado en una de las principales empresas acereras y tiene un negocio familiar informal.

Adicional a esta situación, el Centro de Rehabilitación Integral de Monclova (CRIT) que expide los certificados médicos está saturado y tiene citas hasta marzo del próximo año. Otra situación que viven personas con discapacidad permanente, como Eleazar Castellanos, es al renovar las placas de auto con discapacidad cuando le exigen un nuevo certificado cada vez.

Castellanos destacó que es lastimoso que las autoridades obliguen a las personas con condición de por vida a pasar por una nueva evaluación cada año o tres años para obtener las placas cuando debía tener ya un padrón estatal y está dispuesto a ir una vez más en su vida a la revisión médica si la autoridad crea una plataforma para que sean identificados para siempre.

"Tengo casi 30 años de pertenecer a esta comunidad de discapacidad, y han sido muchas cosas que me han dolido, pero esto duele más, tengo 30 años de decirlo, se lo he dicho a diputados, funcionarios, etcétera y no pueden captar nuestra necesidad, yo no quiero descuento, quiero las placas, porque quiero que la comunidad sepa que existo, para llegar a un estacionamiento, que sepan que existimos, que tenemos nombre y apellido y que queremos vivir siendo copartícipes del crecimiento y desarrollo de la comunidad, no es posible que no entiendan eso", subrayó.

Datos

· Pese a decreto, les condicionan pensión a presentar un certificado médico pese a que su discapacidad es manifiesta