Emprender en pandemia

Ser emprendedor es un desafío constante y probablemente una decisión difícil de tomar en tiempos de pandemia, pero cuando se toca fondo y no hay empleo hay que idear para salir adelante, así lo hicieron los creadores de Sarey 3D.

Ellos son Héctor Gil de Los Santos y Ethel Reyna, ambos tienen 24 años de edad, se unieron en matrimonio desde hace dos años, se enfrentaron a nuevos desafíos y encontraron la forma de sobrellevar la situación económica a falta de empleo.

Hoy en día se encuentran superando de formas muy creativas una situación tan adversa como la pandemia por el coronavirus (COVID-19.

Él es Ingeniero en Mecatronica, trabajaba en una empresa haciendo diseño de piezas mecánicas, maquinas, dibujos, entre otras cosas, ella se quedaba en casa, por lo que decidieron emprender un negocio que al principio fue como un hobby.

Empezaron haciendo placas con nombres de perros y el número telefónico del dueño por sí se llegaba a extraviar, hubo mucha respuesta por parte de la gente en Monclova.

De repente todo se vio truncado, cuando llegó la pandemia y con esto mucho desempleo, cientos de personas se quedaron sin un sustento, entre ellos Héctor Gil, la situación se tornó a ser muy difícil, pero siempre hubo ese deseo de seguir a como diera lugar.

Empezaron a trabajar más y más con la maquina 3D, continuaron haciendo las placas para perros hasta que le dieron su terminación, decidió invertir lo poco que le dieron de terminación en su pequeño negocio, con algo de temor pero con mucha esperanza de que rindiera fruto.

Poco a poco fueron innovando ahora se dedican al corte de madera, grabado láser, piedra, acrílico, piel, vidrio, MDF, trabajos en maquina 3D, se van creando todo tipo de piezas industriales o lo que sea, adecuaron una de las habitaciones de su vivienda como un pequeño taller.

"La necesidad es la madre de todas las inversiones, si no tienes necesidad nunca trabajas, se vinieron las vacas flacas, llegó el Covid y a todos nos pegó de cierta manera, fue muy feo", comentó Héctor Gil.

Empezaron a publicitar sus productos a través de la página de Facebook Sarey 3D, misma que ha crecido mucho y hoy en día ya tienen varios puntos de venta.

TIENEN DIFERENTES PUNTOS DE VENTA.

Hay en Sabinas, Ramos Arizpe, Houston, Piedras Negras, Castaños, Apodaca y Guadalajara, todo el equipo y material está en manos de gente de entera confianza, no tienen locales, trabajan en sus hogares, la mayoría son estudiantes que necesitaban un ingreso y también hay madres solteras.

"Una vez que empiezas no puedes parar, si paras todo el sacrificio, las noches de desvelo, la inversión de tiempo, todo se va a la basura, es como un árbol al principio no da mucho fruto, solo se mantiene con vida, con el paso del tiempo, de los años es cuando puedes sentarte a disfrutar de la sombra, pero durante un buen tiempo es pura talacha, pura inversión, el éxito no llega solo", comentó él.

Ethel Reyna, mencionó que está muy orgullosa de su esposo, ver que lo ha hecho bien, con sacrificio, dedicación, todo ha valido la pena, él por su lado, comentó que entre más pasa el tiempo más valdrá la pena, al principio uno no tiene experiencia en inversiones poco a poco vas tomando fuerza, aprendiendo y mejorando.

"Somos un buen equipo, las cosas bruscas las hago yo, ella hace los detalles con pintura, nos complementamos muy bien, no funcionamos solos, necesitamos uno del otro para que esto salga bien", comentó Héctor.

Pero todo esto no sería posible sin el apoyo de la familia, los padres de Ethel han estado muy al pendiente, Héctor comentó que es muy afortunado de tenerlos como suegros, ella señaló que sus suegros también les han ayudado a conseguir clientes.

Actualmente venden troncos personalizados, la idea fue espontánea y ha dado buen resultado, no cortan troncos de árboles, por eso es difícil conseguirlos, han ido a Múzquiz, Lamadrid y otros lugares.

No es solo cortar y grabar el tronco, pasa por un proceso porque de lo contrario el tronco se agrieta, tiene que ver la forma en que se corta, en que se guarda, hicieron muchas pruebas hasta que lograron la fórmula perfecta.

El matrimonio brindó una promoción a los lectores de Periódico La Voz, en la compra de un tronco tamaño estándar que está en un costo de 199 pesos, se llevan el segundo gratis, es decir al 2X1, también hay un tronco familiar y en la compra de este regalarán un tronco más pequeño que se puede hacer llavero, interesados pueden comunicarse al 8662771495.

Han hecho proyectores, cuadros, proyectores con velas, llaveros, porta pasteles, cajas de madera, carteras grabadas, porta nombres para graduados, reconocimientos, puertas grabadas, cajas para joyas, entre otras cosas, tienen clientes locales e internacionales.

En un futuro él no se ve regresando a una empresa, se ve junto a su esposa, ambos en su negocio que va a crecer más, con productos innovadores, esperan hacer los puntos de venta formales.