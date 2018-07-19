Empresa Aeroespacial se interesa en Coahuila

Londres, Inglaterra. - Durante el segundo día de trabajo en la Feria Aeroespacial que se celebra en Londres, Inglaterra, la delegación coahuilense encabezada por el Secretario de Economía y Turismo, Jaime Guerra Pérez, recibió a representantes de empresas dedicadas a la manufactura de componentes aeroespaciales interesadas en invertir en Coahuila.

En la misma jornada de trabajo, la delegación Coahuila visitó el pabellón de una asociación de origen coreano dedicada a la proveeduría de partes para aviones y a la fabricación de helicópteros, con la intención de promover las ventajas que ofrece nuestro estado para el sector aeroespacial y hacerles ver que somos una opción confiable para recibir sus inversiones.

En la misma jornada de trabajo, la delegación Coahuila visitó el pabellón de una asociación de origen coreano dedicada a la proveeduría de partes para aviones y a la fabricación de helicópteros.

Guerra Pérez y los demás integrantes del grupo que hicieron el viaje se entrevistaron con los representantes del Departamento de Economía del Gobierno de la República de Eslovaquia, con quienes se acordó realizar un proyecto de desarrollo de proveedores para ambas partes.

De igual manera y como parte de las actividades programadas para este día, la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA) recibió a la delegación coahuilense, acto en el que estuvo presente su Director General, Luis Lizcano.

Por último, la delegación Coahuila recibió a funcionarios de una importante consultora internacional, reunión en la que se acordó trabajar en conjunto para lograr que empresas del sector aeroespacial se instalen en Coahuila.

La Feria Aeroespacial Internacional de Farnborough 2018 finaliza el próximo viernes 20 de julio.