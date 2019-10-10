En abandono Jardín de Niños

Presenta múltiples deficiencias el jardín de niños José Vasconcelos de la colonia Margarito Silva, sufren de constantes robos y los menores no cuentan con agua en los sanitarios luego de robarles la bomba, aunque han solicitado apoyo a Servicios Educativos es fecha en que no les han respondido.

Los alumno no cuentan con agua en los sanitarios luego de robar la bomba.

Mediante redes sociales, la señora Angie Anguiano pidió el apoyo de la ciudadanía para mejorar las condiciones del plantel ya que tiene diversos problemas. Los juegos mecánicos están en pésimo estado y falta soldarlos, los ladrones aprovechan para hacer de las suyas constantemente pues no funcionan las lámparas de alrededor.

“Ya no sirven los botes de basura y están podrido, tampoco funciona el tinaco de los bebederos y hace falta una bomba nueva luego que se la robaron, los baños no cuentan con agua y es un foco de infección. Somos contadas las madres de familia que apoyamos al jardín y aunque la directora intenta ayudar, hay mucho por hacer”.

Yajaira Morales y otras madres de familia indicaron que aunque se han enviado oficios a Servicios Educativos como al ayuntamiento, no han tenido respuesta y temen por la seguridad y salud de sus hijos. En la escuela primaria más cercana también han sufrido robos de los aires acondicionados, palas, tinacos y bombas de agua.

Mediante redes sociales, una madre de familia pidió apoyo de la ciudadanía.