En AHMSA no esta funcionando nada

En Altos Hornos de México no está funcionando nada, aseguró el presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco), de lo contrario ya se vería la reactivación económica en los negocios locales.

El presidente Arturo Valdés Pérez externó que la empresa sigue en la misma situación aunque lo ideal sería que si produjera las toneladas de acero, sin embargo, es un futuro muy distante y ningún socio de la Canaco o empresario de otras cámaras creen lo que se habla.

“Lo que se ve y aprecia, así como la percepción de todos es que no está funcionando AHMSA, no tienen luz por completo y no sé de dónde sacó el Secretario de Economía que está funcionando la empresa, si así fuera muchos negocios no estarían con ventas bajas”.

Señaló que los mismos socios y trabajadores han asegurado que ninguna área dentro de la siderúrgica está en funcionamiento, y es una gran sector de Monclova el que se ve en las sombras todas las noches desde hace un mes.

Destacó que siguen en espera de que se inyecten los 200 millones de dólares en la empresa y ayude a calmar el panorama de incertidumbre, pues todos tienen dudas de cómo se está pagando la nómina sin producir un solo rollo de acero.

“No nos explicamos de donde sale el dinero, son más de tres meses de pagar nómina y prestaciones sin siquiera tener encendidos los hornos, todo esto está raro y nos hace preguntar qué persona sigue aportando para pagar a los overos sindicalizados como de confianza”