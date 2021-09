En busca de mi bebé.

Nada te hace perder más energía que resistir y luchar contra una situación que siempre tienes la esperanza de poder cambiar. Esta es la historia de un matrimonio que durante años ha intentado concebir hijos propios o adoptados, con la despenalización del aborto, para ellos una futura adopción podría ser abortada.

Elizabeth N y Javier N, son dos profesionistas que se casaron en el 2013, una pareja muy enamorada que hizo la gran boda y que unieron sus vidas llenos de sueños, el primero de ellos fue el formar una familia, ser padres.

Muchos han minimizado su dolor o intentan convencerlos de que sin hijos se vive mejor, pero la idea de no poder tener hijos después de haberlo deseado es una gran catástrofe en la vida de una persona.

Mientras que ella intentan vivir con el tumulto emocional, la invitan a una fiesta de bienvenida para el bebé de una amiga, se entera de que una amiga o compañera está embarazadas o casi a diario lee una historia sobre un niño o niña abandonado por sus padres, ella sigue anhelando tener la dicha de ser madre.

Doblemente invisible resulta el duelo de los hombres que desean ser padresy no lo logran, aunque pudiera parecer que los hombres lo sufren menos, pero, teniendo en cuenta que la experiencia no se puede comparar ni de lejos con el hecho de gestar una vida en el interior, en el vientre. El sufrimiento es el mismo para ambos.

Afecta a muchos niveles, a muchas esferas de su ser, a su identidad como mujer, como hombre, al lugar que ocupan en el mundo, a su linaje, a su legado. "Es la muerte de la vida que soñaron".

Con el paso del tiempo, se empezaron a preocupar por no lograr un embarazo, hicieron todo lo posible, pero no hubo resultado, recurrieron a diferentes médicos de la localidad incluso de otras ciudades.

Miles y miles de pesos invertidos en ese sueño, la infertilidad implica un desembolso económico importante que se convierte en muchas ocasiones en un punto más a añadir a la lista de acontecimientos negativos.

"De 20 a 30 mil pesos cada cositas de estas, esta otra es de 12 mil pesos cada una, hemos checado con medio mundo y no saben ¿por qué somos inferirles?, se nos ha ido un mundo de dinero de especialista en especialista".

Las reacciones psicológicas de ella suelen ser de duelo, depresión, el deseo no realizado que causa frustración, rabia, anhelo, tristeza o culpa, Elizabeth N tuvo que acudir al médico muchas veces, estuvo al pendiente de su cuerpo a diario debido al tratamiento que necesitaba, mantiene una buena alimentación y que decir de las hormonas y hasta estar en tratamiento psicológico, ha hecho todo, pero simplemente no sucede el milagro.

"Los doctores se quedan sorprendidos por nuestro caso, tenemos todo para embarazarnos y solo no se da", menciona con semblante triste en uno de los sillones de la salda en su vivienda, mientras que su compañero fiel, su esposo, la toma de la mano.

Aunado a todo lo anterior, existe la presión familiar que puede ejercer el entorno social, ya que muchas personas desconocen los problemas de las parejas y preguntan de manera insistente por la futura maternidad.

Aun y con todo ese diluvio que pareciera no terminar, el sueño de ser padres sigue presente en sus corazones y decidieron optar por la adopción, se informaron del tema y nació la ilusión de ser padres no biológicos pero sí unos padres responsables, amorosos, unos padres de corazón.

SIGUEN EN LA LISTA DE ESPERA EN PRONNIF.

Acudieron a las oficinas de Pronnif Monclova donde les hicieron saber los requisitos para iniciar el proceso de adopción en el 2018, hicieron todo por cumplir con los requisitos, exámenes psicológicos psicométricos, entrevistas, talleres, platicas de padres adoptivos lo único que quedó pendiente fue el estudio socioeconómico y aquí, de alguna manera, se rompió la ilusión.

EN PROMEDIO 1 O 2 NIÑOS SE ENTREGAN EN ADOPCIÓN AL AÑO.

Cada que acuden a la dependencia les ha informado de las bajas probabilidades de lograr una adopción argumentando que no hay bebés, que en promedio 1 o 2 niños se entregan en adopción al año.

"Al escuchar esto nos brotaron lágrimas al saber las casi nulas posibilidades de cumplir nuestro anhelo, ya han pasado más de 3 años en la lista de espera y seguimos con la confianza plena en la institución, en vernos beneficiados con un hijo que nos necesita, tanto como nosotros a él, tenemos fe en que llegaremos a culminar con éxito nuestro deseo más grande: llevar un bebé a casa", señaló la pareja.

Se vieron en la necesidad de acudir a otras instancias como Casa Cuna en Torreón Coahuila y tienen pensado acudir a Casa Cuna Conchita en Nuevo León buscando una mejor suerte.

"Pero aquí seguimos levantando la mano y el corazón, seremos una familia feliz, contamos con la posibilidad de educarlo, encaminarlo en esta vida y sobre todo inculcarle los valores para que sea una persona de bien", señala ella.

CON LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO:

Una posible adopción podría ser abortada.

Luego de que la Suprema Corte anulara la cárcel con la que se castigaba la interrupción voluntaria del embarazo en algunos Estados del país, fue una noticia que de alguna manera entristeció a la pareja, pues aunque respetan la decisión de cada mujer, para ellos es disminuir aún más la posibilidad de adoptar un bebé.

"Es bueno que las mujeres tengan la libertad de decidir, lamentablemente a nosotros nos afecta la despenalización del aborto, una futura adopción podría ser abortada".

"LO HEMOS DADO TODO, LO HEMOS HECHO TODO"

Han encontrado a mujeres embarazadas que no querían tenerlo, la pareja las ha convencido de que sigan con su embarazo incluso se han ofrecido a brindar lo necesario, han acordado quedarse con el bebé pero cuando están por dar a luz, por una u otra razón, interviene alguien y se cancela todo.

En diciembre del año pasado encontraron el caso de una ancianita que tenía a su cuidado a tres menores, la mayor de 10 años de edad, una mediana y la más pequeña que era de 3 meses, los padres están en la cárcel, la abuela que vive en Progreso Coahuila, es una mujer humilde, que no podía cuidarlos y debido a la diabetes perdió la vista.

Incluso la niña mayor de 10 años está resguardada en Casa Hogar "Alba Moreira" pues a altas horas de la noche pedía ayuda de la gente, la Pronnif la resguardó desde hace más de 4 meses y ya empezaron el trámite de adopción pues nadie la reclamó.

El matrimonio quería hacerse cargo de la más pequeña y aunque parecía que era posible, de repente todo cambió cuando la abuelita dijo que siempre no.

"Dijo que porque nació jodida jodidos se quedan todos, que como ella iba a tener mejor vida que los otros dos", comentó Elizabeth.

Después conoció otro caso, la hija de una vecina, una joven de 23 años que estaba embarazada y que no quería tener a su cuarto bebé, incluso durante su embarazo nunca recibió asistencia médica.

"La muchacha le dijo a mi esposo, que sí, que ella no quería a su bebé, que nos lo daba pero que quería una lista de cosas, aceptamos, nos pidió muebles, pero quedamos que cuando firmara ante Pronnif le daríamos las cosas".

Al ver a la pareja ilusionada, asesorada por el padre, la joven empezó a pedir más y más, quería 5 mil pesos por mes, después quería un comedor, luego una plasma, después dos recamaras y más cosas, la pareja se dio cuenta que ya estaban jugando y tampoco tenían los recursos para adquirir todo eso.

"La chica me dijo, no pues dijo mi papá que como quiera lo acomoda con otra familia, yo le dije mira está bien, yo lo que quiero es que el bebé esté bien y si hay una persona que pueda, que tenga solvencia económica está bien".

Pasó el tiempo, la pareja se quedó llorando, incluso discutieron entre ellos, consultaron con la abogada Bety Bernal que les brinda asesoría legal, les dijo que no lo hicieran, que estaban abusando, desistieron del caso.

Para el sábado 18 de junio, recibieron una llamada en la que les comunicaron que la joven ya estaba en labor de parto y que con 15 mil pesos para gastos médicos le daría legalmente al bebé, el matrimonio compró ropa, pañales, leche y fueron al hospital.

Estando ahí les dijeron que el bebé tenía un problema de salud grave, tragó líquido amniótico, los médicos dijeron que además la mamá le pegó la enfermedad de sífilis y que fue imposible prevenirlo, porque se la detectaron al momento de nacer.

ESTAMOS CANSADOS, PERO AUN CON ESPERANZAS.

"Estoy cansada de que la gente me diga que no ha llegado mi momento, que los tiempos de Dios son perfectos, que es porque estoy muy estresada, que cuando menos me lo espere quedaré embarazada y sin tratamiento, no, no saben lo que una mujer que desea ser madre puede sentir, no, no saben lo que hemos vividos, ustedes no saben lo que es eso, no nos digan eso", señaló llorando Elizabeth.

Cada día es crucial para la pareja, el tiempo sigue pasando, hay días en que pareciera que no se cumplirá el mayor de los anhelos pero cada día, es también una nueva oportunidad para hacer el último intento que les permita ser padres por primera vez.

Por ello decidieron compartir su historia para Periódico La Voz, con la esperanza de encontrar a ese ser que hace falta en sus vidas, con la fe en Dios de que pronto podrán adoptar un bebé, interesados pueden comunicarse al 8661405000.