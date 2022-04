En Coahuila investigan caso de variante Delta-Ómicron

Autoridades de Salud de México dan seguimiento e investigan 20 casos clínicos que presentan la combinación de las variantes del COVID: Delta y ómicron, las cuales, se han identificado en 13 entidades, entre ellas un caso en Coahuila, se trata de un joven de 25 años.

De acuerdo con la base de datos GISAID (Global Initiative on Sharing All Influenza Data), entre los casos investigados destaca un caso de una persona de 25 años, habitante del estado de Coahuila, aunque no se especifica en que ciudad.

Además de este caso, la GISAID investiga a un masculino de 75 años hospitalizado en Aguascalientes y una mujer de 76 años internada en Baja California que fueron secuenciados por la red de vigilancia genómica liderada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE).

Hay también posibles casos de combinación de las variantes Delta y ómicron en la Ciudad de México, con un total de cinco casos, en jóvenes de 20, 26, 28 años, en tanto dos adultos, uno de 50 y otro de 62 años; un adolescente de 13 años y un adulto de 75 en Jalisco; uno de 30 de Baja California Sur. Hay otro caso de 53 años en Baja California.

Asimismo, un joven de 27 años de Sonora; uno de 26 años de Sinaloa; uno de 37 años del Estado de México; de 23 años de Tamaulipas; de 51 de Veracruz; uno de 42 años en Chihuahua y uno de 23 años de Oaxaca. Se trata de 12 mujeres y ocho hombres.

Milenio da a conocer que se registra un aumento de casos positivos de la variante ómicron, de Covid-19, linaje BGA.2, en 15 días, ya que México pasó de 84 a 145 casos, lo que representa un incremento de 73%, además de que ya se extendió a 17 entidades del país.

Desde el primer caso del linaje BA.2 de la variante ómicron, el 2 de enero de 2022, se ha identificado su presencia en 17 entidades del país: Ciudad de México con 70 casos (hace 15 días eran 36); Quintana Roo con 25 (eran 18); Estado de México 18 (eran 8); Veracruz 11 (eran 9); Jalisco 4 (eran 3).

En Yucatán tres (tenía uno); Tabasco se mantiene con dos; Oaxaca se mantiene con dos; Campeche también con dos; Puebla uno; Nuevo León uno; Tamaulipas uno.

A la lista de la variante BA.2 se extendió con un caso de contagio confirmado por secuenciación genética en Aguascalientes, Chiapas, Coahuila, Colima y Nayarit. Son casos de marzo que se subieron a la base de datos GISAID hasta principios de abril.