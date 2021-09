En duda Festival del Globo

Aunque siguen trabajando para que se lleve a cabo el Festival Internacional del Globo, organizadores aseguran que será difícil que se logre por la cuestión el covid-19, que se realice es darle oportunidad a la gente de que se contagie y no es el objetivo.

Así lo comentó, Luis Arocha organizador del Festival, indicó que siguen trabajando en la reglamentación, en permisos federales para volar y utilizar el espacio aéreo, pero la contingencia de salud no permite asegurar al 100% el evento.

Están haciendo los preparativos y la logística de operaciones, posiblemente a mitad o finales de septiembre, empiecen a promocionarlo o postergarlo, todo donde de como esté la situación.

"Todavía no podemos definir sí se hace este año o no, años anteriores no había problemas de Covid y lo hemos realizado durante 9 ediciones, regularmente empezamos en septiembre, después lo hicimos en octubre, luego en noviembre que fue cuando más pegó por el clima", comento.

Dijo que en el momento de terminar la temporada de huracanes en los dos océanos, Pacifico y Atlántico, generaba menos aire y menos oportunidad de lluvia, noviembre tuvo mayor oportunidad de hacer los vuelos, además no hay tantos eventos que puedan competir de alguna manera con el Festival del Globo y sus patrocinadores.

No es tanto por el virus o no, a final de cuentas la gente que viene, muchos son de muchas partes del país, no solo de Coahuila, sí se hace a nivel nacional o internacional y Coahuila está en semáforo rojo, se depende de cuestiones de otras partes.

"La verdad de las cosas es que estamos en una forma arriesgada haciendo los preparativos, creo sinceramente que será difícil que se logre el evento por el tema del covid, cada día aparece más incidencia, las noticias nos dejan de sorprendernos con la cantidad de incremento en contagios y muertes, hacer un festival con la irresponsabilidad de darle a la gente oportunidad a que se contagie no es el objetivo del festival", comentó.

En la última edición se tuvo arriba de 15 mil visitantes en los 3 días en que estuvieron volando, es un festival que dejó una derrama equivalente al fin de Semana Santa, la convocatoria es fuere y es preferida en la gente.