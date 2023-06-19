En Escuela de Enfermería

MONCLOVA., COAHUILA.-Aun cuando no ha concluido el mes de junio, una estudiante del Colegio Zaragoza de enfermería fue sacada del salón y no se le permitió presentar su examen de la materia de patología porque no había pagado la mensualidad de mil 300 pesos, por esta razón, sus padres acudieron a dialogar con la directora del plantel de apellido Esquiven quien en primera instancia les negó la oportunidad de cubrir el pago este próximo viernes.

La señora Yuridia Alejandra Domínguez Menchaca denunció la cerrazón de la directora del plantel quien aun cuando el mes no ha concluido, se negaba a permitir que su hija presentara los exámenes debido a que supuestamente debía la mensualidad, aun cuando pueden pagar durante todo el mes con un incremento en el costo de la mensualidad.

La madre de la afectada dijo que no solo su hija sino más estudiantes estaban pasando por la misma situación, por lo que incluso muchos prefirieron no acudir a clases pues sabían que no les permitirían presentar por el adeudo.

“Considero que es injusto que la directora no escuche a los padres de familia aun cuando la situación económica es muy difícil, en nuestro caso se me guardaron dos hijas de sus respectivas escuelas y por eso nos atrasamos un poco, sin embargo yo me comprometí a pagar el viernes y la directora no quería ponerle los exámenes a mi hija aun cuando estamos en el rango de pago”.

Mencionó que la mensualidad es de mil 300 pesos, pero si pagas rezagado del 7 al 15 de cada mes te cobran 130 pesos más y si pagas del 15 en adelante pagas 200 más, sin embargo la molestia fue porque no se les permitió presentar el examen.

Fue después que el padre y la madre ingresaron en varias ocasiones con la directora y le dieron a conocer la presencia de los medios de comunicación, que accedieron a permitir que la jovencita presentará su examen, sin embargo los padre de la estudiante mencionaron que si alzaron la voz es porque existen más alumnos afectados por la misma situación.

“Nosotros hablamos por todos, porque la situación es difícil y consideramos que es muy injusto que se les niegue la oportunidad de presentar exámenes aun cuando son estudiantes regulares, nunca se habían puesto así y la directora estaba muy cerrada al dialogo, por lo que pedimos que se permita a los alumnos que presenten y paguen el mes antes de que este concluya para evitar atrasos en sus calificaciones”.