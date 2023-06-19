Monclova; Coah.-De un total de 230 colonias que existen en la ciudad de Monclova, 20 sectores aun no cuentan con el servicio de drenaje, sin embargo se contempla ejecutarlas para antes de que termine la administración de Mario Dávila Delgado.

Lo anterior lo dio a conocer el titular de Obras Publicas Jesús Ballesteros y quien aseguro que en este rubro de proyectos para la ciudad se estará ejecutando 47 millones de pesos, fondos directos de la federación, más los fondos propios, lo que equivaldría a más de 200 millones de pesos.

“Son pocos los rezagos que existen en cuanto al drenaje, agua potable y electrificación, hay más rezago en materia de pavimento y también ya estamos trabajando con un plan muy efectivo para atenderlos”.

“Hace un año se pavimentaron 250 mil metros cuadrados, este años queremos superarlo y ahora sí que estamos trabajando por Monclova y vamos a seguir para cumplir con estas metas.