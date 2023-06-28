En plena crisis llega lista de materiales

Algunas instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y secundaria ya emitieron las litas de materiales para el próximo ciclo escolar 2023-2024 por lo que los padres de familia están preparándose con tiempo, comparando precios y adquiriendo los artículos donde más baratos los encuentran.

Las principales cadenas comerciales así como las papelerías han comenzado a colocar las ofertas para que las personas comiencen a surtir sus listas de útiles escolares, las cuales este año fueron formadas con solo los artículos básicos, evitando así gastos innecesarios.

Directivos de algunos planteles educativos dieron a conocer que se dialogó con los docentes que están al frente de cada grupo para pedirles que solo soliciten a los alumnos los artículos básicos como son cuadernos, lápices, plumas, colores, reglas y hojas de máquina, pero sin exagerar en marcas, cantidad y precio, ya que actualmente la situación económica que viven las familias es difícil derivado del problemas que tiene gran parte de la población por la falta de pago de Altos Hornos de México.

Los encargados de las papelerías mencionaron que este año han buscado la forma de agregar marcas más económicas e incluso genéricas para que los útiles no sean una carga económica alta para las familias, toda vez que muchos de los casos son varios los estudiantes que están por ingresar a un nuevo ciclo escolar.

Por su parte los padres de familia entre los que se encuentra la señora María Ramírez dijo que aprovechará que ya les dieron las listas para comenzar a adquirir los artículos y los uniformes, esto con la intención de cubrir con el sueldo suyo y de su esposo todo lo que les pidieron.

En algunos otros casos las madres reutilizarán los uniformes de sus hijos más grandes para no gastar tanto, ya que los pantalones oscilan en costos que van desde los 150 y hasta los 600 pesos según la talla, así como las playeras que cuestan más de 300 pesos.