En riesgo proveedores de no alcanzar pagos

Monclova; Coah.-La abogada Rosario Rocha, representante de algunos acreedores de Altos Hornos de México, advirtió que en caso de que la empresa no tenga suficientes recursos para pagar a los acreedores, estos no podrán recuperar sus pagos.

"Si la empresa ya no cuenta con recursos para pagar, no tendrían manera de recuperar la cantidad reconocida", explicó Rocha. "En este caso, ya no hay opciones legales para reclamar el pago, ya que la empresa está en etapa de quiebra".

Según Rocha, los acreedores que no reciban pago estarán en una situación de desamparo. "Pudieran pasar de seis meses a un año sin recibir pago", destacó.

La abogada enfatizó que la situación es crítica y que los acreedores deben prepararse para el peor escenario. "La empresa está en quiebra y solo alcanzará para pagar a aquellos que están en la fila, los demás desafortunadamente no recibirán pago", concluyó.

La quiebra de Altos Hornos de México ha generado una gran incertidumbre entre los acreedores y trabajadores de la empresa. La situación económica de la empresa ha empeorado significativamente, lo que ha llevado a la necesidad de reestructuración y venta.