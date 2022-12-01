Enciende Mario Dávila Pino Navideño

Una fiesta de luz, sonido y rayos laser, fue el preámbulo para el encendido del gran pino navideño, que fue después del gran espectáculo fue encendido por el alcalde, Dr. Mario Dávila Delgado, y por la Primera Dama, Dr. Leticia Carrillo, ue despertaron una gran algarabía y gritos de alegría y felicidad, por parte de la multitud que se dio cita en la plaza principal.

Tal como se había prometido, el espectáculo fue algo nunca visto en Monclova, pues al sonar las primeras notas de la alegre música navideña, las luces laser comenzar a danzar al ritmo de los acordes musicales, haciendo más notable el show, con la presencia el humo artificial, que invadió la mayor parte de la plaza.

Ante este espectáculo, el alcalde hizo la invitación a la ciudadanía para que acudan a la plaza principal, para tomarse la foto y disfrutar del ambiente navideño, que fue creado especialmente para vivirlo en familia o con los amigos, ya sean de Monclova o de Región Centro, a los que invitó para que vengan a esta ciudad.

Al mismo tiempo, el alcalde pidió a la ciudadanía, disfrutar de estas fiestas navideñas, con tranquilidad y respeto, y recomendó evitar el consumo de bebidas alcohólicas, y si lo hacen, que sea con moderación, con respeto a sus semejantes y a las señales de vialidad, con el fin de evitar accidentes, para que todos estemos bien en estas fiestas.

En el encendido del árbol, estuvieron presentes los regidores, síndicas, directores, quienes estuvieron al igual que el resto de los ciudadanos, a la espera del momento cumbre, que fue el encendido del pino, el que fue iluminado, después de la cuenta regresiva; el pino permanecerá encendido diariamente y el show de luces leds, será todos los sábados y domingos de diciembre a partir de las 8:00 de la noche.