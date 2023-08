Encuestadora le da un 7 a Monclova

A través de la empresa encuestadora Berumen el municipio aprobó con un 7 la calificación ciudadana sobre esta administración, mientras que la calificación para el Alcalde Mario Dávila es del 7.1, la cual consideró el edil aceptable, y puntualizó que trabaja para corregir los puntos donde la ciudadanía señala posibles fallas.



Lo anterior, lo dio a conocer el propio jefe de la comuna una vez que terminó este martes una importante reunión con directores de diferentes departamentos con quienes se ha estado reuniendo para analizar datos y detalles de cada área municipal en lo particular y en lo general.

Antes que cualquier cosa, el Presidente Municipal dejó en claro que no es una encuesta político electoral "no nos arroja ningún dato en ese sentido, es una encuesta de servicio, de opinión ciudadana, del trabajo administrativo y de servicios de la Presidencia Municipal y todos los departamentos, no arroja ningún resultado político electoral".

Dijo que es tiempo en el que se encuentra como alcalde en el momento de evaluar, de corregir, de analizar el trabo, en buscar y fortalecer la mejora de departamentos, "ustedes me conocen me gusta enfocarme en un solo tema a la vez, no me gusta menear varias ollas".

ERROR QUE SE INTRODUZCA LA POLÍTICA EN LIBROS DE TEXTO

En otro tema, el Presidente Municipal destacó que no está de acuerdo en que se inmiscuya la política en los libros de texto, "mi opinión en lo general, no en lo particular, es que de ninguna manera la educación debe ser mezclada con la política, la educación es libre".

Destacó que para eso son las edades de los niños, pues ni en preescolar, primaria y secundaria debe incluirse el tema político, si acaso ya en preparatoria en que los jóvenes llegan a la edad adulta.