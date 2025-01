Enfrenta juicio por violencia psicológica.

Bajo la causa penal 0086/2024, Martín N. fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar en su modalidad psicológica, en perjuicio de su esposa, con quien lleva 33 años de matrimonio.

La audiencia se llevó a cabo tras la ejecución de la orden de aprehensión realizada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal el pasado 16 de enero en la colonia Miravalle. El Ministerio Público solicitó que se calificara como legal la detención y expuso los hechos ocurridos el 21 de julio del año pasado en el domicilio conyugal, ubicado en la colonia La Sierrita.

De acuerdo con la declaración de la víctima, aquella noche, alrededor de las 8:30 p. m., Martín N. se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas cuando se acercó a ella de manera agresiva, exigiendo que su hijo retirara un camión estacionado. Ante la negativa de su esposa, Martín N. le gritó insultos y amenazas frente a sus hijos y nueras, diciéndole: "Te voy a hundir, tú no vales nada, no me sirves para nada, esta es mi casa, ya lárgate porque voy a meter a otra".

La situación escaló cuando los hijos intervinieron para calmarlo, pero al no lograrlo, llamaron a Seguridad Pública. Al ser detenido, Martín N. amenazó a su esposa diciendo: "Vale más que te prepares, cuando me dejen libre te voy a matar".

El Ministerio Público presentó pruebas, incluidas las declaraciones de la víctima y testigos, el informe policial y otros elementos, solicitando la vinculación a proceso del imputado. Aunque Martín N. se negó a declarar, el juez consideró suficientes los datos aportados y determinó vincularlo a proceso.

Como medida cautelar, el juez ordenó que Martín N. se presente a firmar cada día 15 del mes, prohíbe que se acerque a la víctima o al domicilio, y fijó la continuación de la audiencia para el próximo 21 de enero.