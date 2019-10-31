Engalana Feria de Libro con “Música y Rosas de Castilla”

Lo que inició solo por escribir recuerdos para evitar que el tiempo se los llevará, se convirtió en algo que jamás imaginó, Agripina María Fuentes Montemayor presentó el libro titulado “Música y Rosas de Castilla” en dónde plasmó los más gratos recuerdos para heredárselos a sus hijas y nietas.

“Dentro de mi tristeza estoy feliz, muy contenta y agradecida por haberme invitado a la Feria del Libro 2019 que realiza la Biblioteca Harold R Pape”, señaló la escritora del libro.

Los recuerdos quedaron guardados en un cajón, pero una de sus hijas llamada Claudia dio con ellos y al leerlos quedó impactada por lo que llegaron a causarle por lo que se empeñó a hacer un libro y tratar de convencer a su madre para que así fuera.

“Todavía tengo muchos recuerdos y muchas cosas por escribir”.

Son recuerdos, algo de sus antepasados, los jardines de su infancia y algunos relatos que consideró que su descendencia debía conocer.

Escribió como algo natural, sus recuerdos eran lindos, no quería olvidarse de todo eso pero también quería compartirlo, empezó desde 1980 a escribirlo.

Doña Agripina creció en Nadadores Coahuila, un pueblo hermoso donde toda la gente se conocía, sin duda menciona que fue el mejor lugar para vivir su infancia.

“El viento mecía las hojas, recuerdo el murmullo del agua serpenteando en el uso rebasado y hasta tirándose en algunas tardes, el frescor del agua y el olor a raíces y carrizos remojados, cruzaba sola, guiada por reflejos plateados, el chocar del agua en alguna piedra y el apoyo que me daba mi muleta, recuerdo el alivio que sentía al ver la luz por la ventana de la cocina y ya no sentir más miedo por delante solo por la espalda”, es parte de lo que plasmó en sus escritos.

Escritos en dónde logra transportar al lector a ese lugar, en ese instante, a sentir lo que ella logró sentí en aquel entonces.

“Dentro de mi tristeza estoy feliz” señaló la escritora sentada en su silla de ruedas quien no dejó de mencionar el honor a su marido a quien sepultó hace 8 días y que sin duda le hizo falta en este importante momento de su vida, donde estuvo feliz acompañada de su familia.

El libro está disponible al público tiene un costo de 170 pesos, recomendó que lo leyeran para vivir parte de las mejores aventuras que ella disfrutó.