Entra a casa de mujer y la golpea

Ofreciendo una recompensa de 10 mil pesos, para dar con el paradero de Gustavo Olaguer de la Cruz Dávalos se encuentra la familia de una joven que fue brutalmente atacada por el mencionado; luego que irrumpiera en su domicilio y destrozara dos puertas con tal de golpearla salvajemente hasta desfigurarle completamente el rostro a la joven de 25 años.

La joven Monserrat Ortíz, quien es la afectada, teme aun por su integridad, pues constantemente recibe llamadas de parte del agresor, para decirle: "ya pagué para que te maten; ya que yo no pude"; aunado a que poco ha logrado salir de su casa, por el temor que aún la invade.

De viva voz la joven violentada explicó que todo fue hace poco más de una semana y media, cuando se encontraba sola en su domicilio ubicado en la colonia Picasso, hasta donde el hoy buscado se las ingenió para poder entrar por la puerta trasera de un golpe, y posteriormente romper la puerta de su habitación a patadas.

"Yo estaba muy asustada, escuché un fuerte ruido y vi su silueta; supe que era él, me encerré en mi cuarto pero no le bastó con entrar sin permiso a mi casa, pataleó hasta que rompió la puerta; sin decirme nada comenzó a golpearme la cara, después me agarró a patadas y con su rodilla también me dio cuando me resbalé", relató la agredida joven.

No obstante de las lesiones el agresivo sujeto, quien aparentemente se presentó en estado alterado y bajo los influjos de varias sustancias hasta el domicilio de la joven; le robó un celular y algunas joyas.

La propia joven y su familia mantienen la denuncia correspondiente en contra del agresor, quien se dedica a la compra y venta de vehículos ilegales en el país; por lo que temen que haya salido de la ciudad; sin embargo el temor de que aseche aun cerca del lugar también los invade.

De este modo la familia de la afectada mantiene la búsqueda para dar con el paradero de Olaguer de la Cruz; a fin de que pague por sus delitos; ya que también ha mantenido restricciones formales de parte de las autoridades, por demostrar actitud agresiva.

Finalmente la joven tuvo que ser atenida por paramédicos y valorada por el médico legista para interponer la denuncia correspondiente, la cual se encuentra activa para la localización del agresor mencionado, a fin de que pague su delito, luego de tan violento ataque; por lo que sigue en espera de avance de la justicia, mientras que se ofrece una remuneración de hasta 10 mil pesos a quien brinde información para dar con el paradero del agresor.