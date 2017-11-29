Entrampada secundaria para Colinas de Santiago

Mariana Maltos, regidora de Educación en Monclova dió a conocer que el que no se pueda construir una secundaria en Colinas de Santiago se debe a que la Asociación “Fortaleciendo el Futuro” se ha rehusado a intercambiar el terreno donde la Secretaría de Educación aprobó la construcción del plantel.

Explicó la funcionaria que en pasadas administraciones la presidencia donó el predio de un costado de la escuela de la colonia a la Asociación que lidera Abelardo González, con la finalidad de que en ese espacio se dieran equinoterapias, pero no se ha hecho si quiera la construcción de un inmueble.

Hace un par de años aproximadamente autoridades de Educación en el Municipio solicitaron al líder de la asociación que se les intercambiara el predio por otro similar en cuanto a las medidas, para finalmente construir una secundaria en Colinas de Santiago, sin embargo a la fecha se ha negado rotundamente.

Aún y cuando faltan escasos días para el cierre de la administración el departamento de Educación ha insistido al señor González de cambiar este terreno por otro donde se puedan dar las equinoterapias, pero este no responde siquiera las llamadas.

“Se está tratando de convencer a los de la fundación para que entreguen un terreno, se podría entregar otro a cambio, pero no quieren, les dimos opciones, no les llenaba ninguna y se optó por prestarles un salón de un centro comunitario para que ellos hicieran sus actividades en la avenida Constitución y no responden nada, ahora ni las llamadas” comentó la Regidora.

Lamentablemente en el terreno en Colinas de Santiago no hay centro de rehabilitación alguno, solo una barda se construyó en el predio, la Secretaría de Educación ya aprobó el proyecto pero está trabado por esta situación.