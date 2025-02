Entrega Alcalde plaza en la San Miguel

Con hechos y con resultados Monclova se prende. El alcalde Carlos Villarreal Pérez acompañado del Coordinador General de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez entregó la primera etapa de construcción de la Plaza de la colonia Valle de San Miguel, donde demás se anunció una segunda etapa para seguir mejorando la calidad de vida de las familias del sector.

En las dos etapas de construcción se aplicarán más de 5 millones de pesos, la obra consiste en canchas de usos múltiples, canchas de pasto sintético, parada de transporte, rehabilitación del sistema eléctrico y alumbrado, terracería, gimnasio exterior, techumbre para salón de usos múltiples y construcción de baño.

"Ustedes me dieron el mayor honor de mi vida, que es el ser alcalde de mi ciudad. Me dieron la confianza, y esa se paga con hechos y resultados. Yo no estoy para que me pongan medallas, ni para que me estén aplaudiendo, yo estoy para dar resultados y estar trabajando cercano a mi gente, que son todos ustedes", manifestó, Villarreal.

Hizo un llamado a trabajar en equipo para construir el Monclova que todos sueñan y merecen. "Este Monclova que está ahorita, y que nos dejaron, no es el Monclova que nos merecemos. Nosotros merecemos más y lo vamos a construir juntos", destacó.

Los vecinos soñaban con un mejor espacio recreativo y durante la campaña del actual edil lo solicitaron, y hoy el compromiso fue cumplido gracias al alcalde Carlos Villareal y el apoyo del Gobernador Manolo Jiménez.

Indicó que seguirán invirtiendo en todos los sectores con obras de agua, electrificación, pavimentación, servicios públicos y otra infraestructura.

"Hay que trabajar juntos por el Monclova que queremos, por el Monclova que soñamos, y ese Monclova que soñamos lo vamos a ver reflejado en estos años, con trabajo en equipo y sin descanso alguno, este Monclova que está ahorita, y que nos dejaron, no es el Monclova que nos merecemos, nosotros merecemos más y lo vamos a construir juntos", concluyó.