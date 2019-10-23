Entregan tinacos subsidiados

Ayer se hizo la entrega de tinacos gracias a la gestiones de la Presidencia Municipal de Monclova ante la Congregación Mariana Trinitaria que subsidia este otros artículos a los ciudadanos.

La entrega se realizó en la Central de Bomberos, en donde Ovidio Cuellar; director de Desarrollo Social mencionó que casi se llega a la meta que se plasmó a inicios de año y esto es gracias a la confianza de la gente.

Ovidio Cuellar, director de Desarrollo Social.

Dijo que están por llegar a los 500 tinacos, de buena calidad y aun costo más bajo que en el precio del mercado, esto debido a que Mariana Trinitaria subsidia el artículo.

Dijo que el beneficio se ha reflejado en el ahorro que obtienen al comprar sus tinacos a través de la Presidencia municipal, es del 30 por ciento, ya que cada tinaco tiene un costo en el mercado de 2 mil 500 pesos mientras que a través del programa de materiales a bajo costo lo pueden adquirir a mil 500 pesos.

El director mencionó que el alcalde Alfredo Paredes, está contento por la confianza que la gente de Monclova ha depositado en este programa, donde los más beneficiados son los ciudadanos, al tiempo que reiteró que estos programas no tienen intermediarios que promuevan la venta de tinacos en las colonias, todos los pagos para la adquisición de los tinacos, se hacen únicamente en la Presidencia Municipal.