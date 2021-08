"Entregaré un municipio fortalecido"

"Vamos a entregar un municipio con cero deuda y muy fortalecido", aseguró el alcalde Alfredo Paredes López, tras señalar que en los próximos días se estará iniciando la entrega recepción, dijo que en lo que resta de la administración, se contempla una reducción importante en los gastos, incluyendo la reducción de la nómina.

La intención del presidente municipal, es dejar al Dr. Mario Dávila, un ayuntamiento sano y listo para que inicie la administración con mucho ánimo, y aseguró que el Dr. hará un excelente papel, como alcalde de Monclova, porque tiene la experiencia y el conocimiento necesario para llevar por buen rumbo a la ciudad.

"No me queda más que decir que, así como hay un inicio, hay un fin, y hay que prepararnos para la conclusión de esta administración", dijo el alcalde, al momento de recordar que en política hay tres cosas que se deben tener muy claras, "Ser, no ser, y dejar de ser", y ahorita, ya estamos en el inter de dejar de ser, señaló.

Alfredo Paredes, dijo estar muy agradecido con los funcionarios, por la entrega y dedicación que pusieron en el desempeño de sus tareas, pero tienen que entender, que este ciclo se está acabado, y los recortes de personal de confianza que iniciaran esta quincena, se darán en todos los niveles.

Así mismo se implementará una estrategia de austeridad, en la que bajaran los gastos en eventos como el festejo del 16 de septiembre y las fiestas diciembre, (el tema de navidad y otras actividades), porque el compromiso con la próxima administración que encabezará el Dr. Mario Dávila, es muy claro, y es la de entregar la administración, con cero deuda".