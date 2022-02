¡Entrégate asesino!

Mediante su cuenta de Facebook, Juanita Esquivel envió un mensaje al responsable de la muerte de su hermana, Nataly Barrón la joven motociclista que fue impactada por un conductor y este se dio a la fuga, un accidente que consternó a todos, ya que dos pequeños quedaron en orfandad.

"Este mensaje es para ti, tú el asesino de mi hermana Nataly Barrón los accidentes pasan en cualquier momento es algo inesperado que no podemos evitar y también sé qué tal vez no es culpa tuya no te detuviste ni si quiera un instante a darle auxilio a mi hermana la dejaste tirada cómo si hubieras atropellado a un perro dejaste a dos niños sin su madre, ellos la esperaban en casa te pido en el nombre de Jesús qué te pongas a cuentas con él y con la justicia tú sabes el daño irreparable que causaste", señala en el mensaje.

Añade, "Ella tenía una vida unos hijos, su familia, que nunca más volverá a casa ten temor de Dios y entrégate, oro al padre que el espíritu Santo de Dios de redibulla, te incomode donde quiera que estés no tendrás paz en tu corazón ni un sólo instante de tu vida recuerda que para él no hay nada oculto, que a él no se le escapa nada y si existe la justicia divina"

"Yo sé que tú vas leer esté mensaje y espero que no se te olvide nunca que destruiste una familia", señala la única hermana de Nataly Barrón pidiendo al responsable que se entregue a las autoridades y que responda por el accidente que ocasionó en la carretera 57 a la altura del municipio de Castaños.