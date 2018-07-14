Una verdadera “epidemia” de suicidios se registra en la Región Centro; tan solo esta semana cuatro personas intentaron escapar por la puerta falsa, dos de ellas lo consiguieron y dos más fueron salvadas en el último minuto.

En lo que va del año 13 personas acabaron con su vida, 7 son de Monclova, 3 de Frontera, 1 de Castaños, 1 de San Buena y 1 de Cuatro Ciénegas. El método más empleado es el ahorcamiento con alguna soga dentro de los propios hogares de las víctimas.

Para la Secretaría de Salud esta alta incidencia puede considerarse un problema epidemiológico, una enfermedad asociada con la depresión que requiere urgente atención desde los primeros síntomas.

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Rosa Nilda Arocha Méndez.

Rosa Nilda Arocha Méndez, dijo que existe capacitación de los primeros respondientes en los hospitales para la prevención y tratamiento de personas con intentos suicidas, lamentablemente muchos consiguen su propósito sin previo aviso. Tan sólo en esta semana se registraron cuatro intentos de suicidio en la región Centro, tanto en jóvenes como adultos, de los cuales dos lograron su objetivo y dos más fueron salvadas de último minuto.

De estos casos, el 80 por ciento son hombres y el 20 por ciento mujeres, los cuales oscilan entre los 18 a los 65 años, con mayor prevalencia de los 18 a 39 años.

Las cifras que se manejan en el 2018 se mantienen por debajo de las del año pasado, donde se registró un total de 26 casos, 22 hombres y 4 mujeres.

De acuerdo a la especialista, Santos Guerrero García, informó principales motivos que llevan al suicidio son depresión asociada a la drogadicción, alcoholismo, disfunción familiar, problemas en la pareja, separación, infidelidades, pérdida de empleo e impulsos.

Se exhortó a las familias con miembros depresivos, para que tomen en serio los síntomas y se acerquen a las instituciones de salud públicas. Hacer caso a las amenazas verbales. Y proveer atención especializada cuanto antes.