Era ex trabajador asaltante de Interceramic

Dan duplicidad de término a Gerardo "N" y Jesús Alfredo alias "El Bebé", por el delito de robo agravado en hora de servicio público e intimidación con arma, será el 5 de noviembre cuando se reanude la audiencia y se dicte vinculación o no a proceso.

Bajo la causa penal 984/2024 dio inicio la audiencia inicial de los imputados, quienes fueron capturados ayer a las 12:00 horas y presentados ante el Juez a las 14:00 horas, debido a que el pasado 28 de octubre a las 6:25 de la tarde ingresaron en las instalaciones de Interceramic, situadas entre la avenida Industrial y la calle Estándar, a la altura del Fraccionamiento Benavides.

"Ya valieron v...", gritó uno de los imputados, quienes portaban armas de punta metálicas con mango color negro, seguido de "entreguen todo el dinero rápido". Uno de ellos traía un arma y la apuntó a la trabajadora Claudia "N" en el pecho mientras le decía "dame todo o te pico".

Mientras que Gerardo "N" se acercó a un escritorio para tomar la caja y luego se acercó a otro para hacer lo mismo. Su compañero se fue hacia la puerta donde estaba situada otra caja con mucho dinero, antes de huir del lugar gritó "pobres de ustedes si se mueven, denme todo el dinero".

Los imputados se llevaron la cantidad de 30 mil 11 pesos con 19 centavos y una terminal bancaria. Un representante del negocio interpuso la denuncia y explicó que acababa de salir del lugar cinco minutos antes, cuando después le habló Claudia para decirle que se regresara ya que los habían asaltado.

Una de las testigos de la audiencia fue Angela, quien vive en unión libre con Alfredo alias "El Bebé", quien explicó que su novio salió hace un mes de prisión y que en su domicilio vio que llegó, quien le propuso "aventarse un jale" en su anterior trabajo ya que las cajeras manejaban mucho efectivo.

Observó como ambos se pusieron más ropa y que cuando regresaron sacaron el dinero robado y se pusieron a contar el dinero. Cabe destacar que Gerardo "N" trabajo durante un año en Interceramic y hace cinco meses lo dejó, demandando al negocio ya que solo le dieron 5 mil pesos de terminación.

Posteriormente, Angela le dijo a su suegra Dina lo que había ocurrido, quien no dudó en regañar a Alfredo alias "El Bebé", ya que recién había salido de prisión.

No conforme con esto, el imputado se enojó días posteriores al hecho porque "no había robado lo suficiente", pues había ingresado a un domicilio donde solo alcanzó a llevarse un celular y joyas, las cuales fueron entregadas durante la audiencia por su pareja sentimental argumentando que no quería problemas.

El Juez otorgó la duplicidad de término, por lo que será el próximo martes 5 de noviembre cuando se retome la audiencia en donde se determinará si los imputados son vinculados a proceso, mientras tanto quedaron en prisión preventiva en el C4.