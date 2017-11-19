“Es inocente”, dice defensa de “Dago”

Luego de ser presentado ante el Juez, acusado por el homicidio de un joven de 17 años en la avenida Las Torres, la defensa legal de Dagoberto “T”, solicitó duplicidad del término para poder demostrar su inocencia.

El acusado acompañado de su abogada, compareció en el Centro de Justicia Penal ante el juez Homero Salinas Rodríguez, con lo que inicia el proceso legal en su contra por el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja.

Sentado en el banquillo de los acusados, “El Dago” utilizaba la misma ropa que llevaba al momento de su detención, camiseta naranja con una gran sonrisa de calabaza de Halloween, estaba nervioso con las manos entre las piernas y la cabeza abajo.

Del otro lado, el agente del Ministerio Público Josué Reyna dio a conocer que existe una acusación contra el acusado por el delito de homicidio al arrebatarle la vida a José Fidencio Borrego de 17 años de edad.

El asesinato ocurrió a las 11; 30 de la noche del pasado martes 14 de noviembre cuando la víctima caminaba por el camellón central de la avenida Las Torres cuando repentinamente un sujeto lo alcanza por la espalda y le dispara en la nuca con un arma 9 milímetros.

El joven se desplomó prácticamente muerto, mientras que el agresor continúo caminando normalmente sin importarle lo que había hecho, pero quedando videograbado en una cámara de vigilancia cercana.

Dentro de los datos de prueba contra el acusado existen varios testimoniales, así como el video de una cámara de seguridad de un establecimiento cercano al lugar de los hechos, permitiendo que el acusado pueda ser plenamente identificado.

Al escuchar las acusaciones en su contra, la defensa legal del imputado solicitó la duplicidad del término por un período de 144 horas presuntamente para reunir pruebas que permitirán demostrar su inocencia.

Se espera que la audiencia se retome el próximo miércoles 22 de noviembre a las 12 del mediodía donde la defensa y el Ministerio Público expondrán los datos de prueba que existen para determinar responsabilidades.

Mientras tanto, Dagoberto permanecerá recluido en las celdas del penal provisional de la región donde será visitado por su defensora para tratar de armar el expediente con el que se presentarán la próxima vez.