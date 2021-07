´Es inocente Juan Manuel´, alega abogado

Coahuila

Miguel Ángel Reyna Adam, pedirá que se suspenda la prisión preventiva.

El abogado Miguel Ángel Reyna Adam, señaló que se cometió abuso de autoridad en la detención de Juan Manuel (N), al accionar armas de fuego para detenerlo, además se pedirá en la siguiente audiencia que se suspenda la prisión preventiva, al mencionar que cuenta con domicilio en Monclova.

Tras concluir la audiencia inicial, el abogado defensor de Juan Manuel, quien fue detenido al conducir un auto reportado como robado, señaló que no está de acuerdo con el fallo del juez y dijo que en la próxima audiencia presentará las pruebas para modificar la medida cautelar.

Indicó que el argumento que se utilizó es que cuenta con domicilio de Nuevo León, pero dijo que es la dirección de su madre, pero él también tiene domicilio en Monclova, ya que su esposa vive aquí.

Además, otro de los argumentos que se utilizaron es que no cuenta con un empleo, por lo que podría huir, sin embargo, dijo que él cuenta con un empleo y está registrado ante el Seguro Social, y estas pruebas serán presentadas ante el juez.

"Voy a traer las pruebas que están pidiendo para que quede en libertad, ya que cuenta con domicilio en Monclova y tiene un trabajo estable, vamos a pedir que se cancele la medida cautelar que se deje en libertar y resolver el tema de la vinculación".

Señaló que en primera instancia bucarán demostrar que, si Juan Manuel no es responsable del delito que se le imputa, y si lo intentan vincular, se buscará que se suspenda la medida cautelar, ya que el delito que se le imputa no es de prisión preventiva, y no hay elementos para que se dicte esta medida.

Así mismo, señaló que se cometió un abuso de autoridad por parte de los elementos, esto al detonar armas de fuego, al señalar que únicamente lo pueden hacer cuando corren en riesgo su vida, pero dispararon contra una persona desarmada, poniendo en riesgo a la población en general, por lo que ya se envió un oficio a la dependencia, para que se lleve a cabo una investigación.