Es Irrefutable triunfo de Sara Irma Pérez

El presidente del PRI Frontera, Gerardo Oyervides afirmó que la victoria de Sara Irma Pérez Cantú, quien resultó electa como alcaldesa del municipio, es "irrefutable" y descartó cualquier indicio de violaciones a la legislación electoral durante el proceso.

Destacó que el proceso electoral se llevó a cabo de manera transparente y bajo la supervisión de las autoridades competentes, el presidente del tricolor salió en defensa del triunfo electoral de su partido, luego de que el candidato del Partido del Trabajo (PT) impugnara los resultados.

"Yo pienso que este tema es por la presentación que hizo este partido, desafortunadamente para ellos, no entregaron los documentos en tiempo y forma, peor no esperamos un cambio de los resultados. No existe evidencia alguna de que se hayan cometido irregularidades o violaciones a las normas electorales", subrayó el líder priista.

El candidato del Partido del Trabajo presentó la impugnación ante las instancias correspondientes, sin embargo, Oyervides desestimó estas acusaciones, reiterando que el PRI ha respetado las reglas del juego democrático en todo momento.

Las autoridades electorales tienen la tarea de revisar la impugnación presentada por el PT, aunque desde el PRI confían en que el fallo final ratificará la victoria de Pérez Cantú, quien próximamente tomará posesión del cargo como alcaldesa de Frontera.