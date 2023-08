Es tiempo que abran la puerta a inversionistas

El presidente Andrés Manuel López Obrador no se sabe otro discurso respecto a Altos Hornos de México (AHMSA) y nadie más tiene la solución, está en sus manos y eso está generando más desesperación entre los trabajadores sindicalizados.

Néstor Torres, Secretario General de la Sección 147 dijo que en realidad el presidente no quiere apoyar a la empresa y mucho menos a los trabajadores, aun cuando Alonso Ancira asegura que ya sacó las manos de la acerera.

"Ya la solución está en el gobierno, ya no está en nadie más que en el presidente y como nosotros estamos viendo las declaraciones, no nos convenció nada y no está dando más desesperación porque pensamos que pasará mucho más tiempo aguantando estas semanas sin pagos".

Ya van 16 semanas sin recibir ni un centavo de su salario, lo consideró como un hecho insólito e insoportable para los trabajadores sindicalizados como para sus familias, algunos aún tienen esperanza de ver reflejado al menos un pago pendiente.

"Las declaraciones que dio Alonso Ancira era que en dos semanas empezaba a reactivarse pero siempre y cuando el presidente AMLO diera luz verde, pero no quiere acceder con nosotros los trabajadores y le quiere dar más largas a esto, ya no podemos aguantar más"