Escamotean agua a vecinos de la curva

La falta de agua es un problema constante para personas que habitan en un sector de la ciudad mejor conocido como “La Curva de Juan Sánchez”, Benito Juárez Córdova señaló que es muy necesario el líquido y exhortó a las autoridades municipales no hagan caso omiso a su petición.

Benito Juárez Córdova.

Desde muy temprana hora Benito Juárez acudió al módulo de Atención Ciudadana para dar a conocer el problema y pedir que la pipa de agua municipal les suministre el líquido.

Señaló que son terrenos irregulares y por ello no cuentan con servicios básicos, los lunes o martes una pipa de agua suministra el líquido pero no hay día exacto ni horario.

“Si no está uno, no nos dejan agua, ahí están los tanques, necesitamos el agua porque muchos tenemos animalitos como caballos, gallinas, perros y a veces solo dejan agua a los que están más cerca”, comentó.

La última vez no les dejaron agua a tres familias que viven en la parte trasera, solo al resto de los vecinos que son los que están al entrar a esta parte de la ciudad.

El servicio es gratuito, pero cuando quieren les llenan los recipientes, Benito Juárez tiene un recipiente de mil litros, pero está vacío.

Hizo un exhorto al alcalde para que tome en cuenta su petición, que se establezca un día y un horario para que puedan aprovechar el beneficio, pues muchos trabajan y no pueden esperar todo el día en sus hogares, se arriesgan, salen y cuando regresan resulta que ya fue la pipa a surtir.