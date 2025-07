Maestra de francés de Coahuila seleccionada para formación en Francia

Norma Jaqueline Escobedo Sustaita, docente de la Escuela Normal de Monclova, es la única maestra del estado de Coahuila que fue seleccionada para participar en un programa de formación profesional en Francia, que se desarrollará durante el mes de agosto en la ciudad de Vichy. A sus 41 años, Escobedo Sustaita emprenderá el próximo sábado el viaje que marcará un parteaguas en su carrera docente: cuatro semanas de capacitación intensiva en el "Curso de Perfeccionamiento Profesional en Didáctica del Francés", una beca internacional promovida por el gobierno de México y Francia para profesores de francés en instituciones públicas. "Estoy muy contenta, muy emocionada y también comprometida. Sabemos que no vamos de paseo, vamos a una formación seria, exigente, y el objetivo es mejorar para regresar a nuestras aulas con herramientas nuevas que beneficien directamente a nuestros alumnos" expresó la profesora, quien también es madre de dos hijos y casada. La formación que tomará en Francia incluye no solo el curso especializado, sino también hospedaje con una familia francesa y alimentación durante todo el mes, lo cual permitirá a los participantes una inmersión total en la lengua y cultura. Norma compartirá esta experiencia con otros cuatro docentes de estados vecinos: tres de Nuevo León y uno de Tamaulipas.

De los 13 seleccionados a nivel nacional, ella es la única representante de Coahuila. Actualmente profesora en la Escuela Normal de Monclova, Norma imparte francés e italiano desde hace diez años.

Aunque de profesión es Contadora Pública, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL es donde estudió el idioma francés del 2003 al 2006, su vocación la llevó a dedicarse de lleno a la enseñanza de idiomas. Desde la apertura de la Normal en Monclova hace seis años, el francés se ha impartido de manera piloto. Norma ha sido pieza clave para consolidar esta enseñanza y establecer vínculos con la Embajada de Francia en México.

No fue un logro fortuito. Desde hace años Norma había buscado oportunidades similares, pero se enfrentó con la limitante de que Coahuila no participaba en las convocatorias disponibles. Fue hasta este 2025 que la situación cambió: en marzo, durante una reunión con el coordinador estatal de las escuelas Normales de Coahuila, Rubén Barragán y personal de la embajada en Ciudad de México, se inició la elaboración de un convenio estatal para integrar el francés como asignatura obligatoria en las nueve normales de Estado. Este acuerdo aún está por firmarse, pero ya garantiza que, a partir del próximo ciclo escolar, el francés será parte del plan de estudios en todas las normales del estado.

La beca obtenida por Norma no solo es un reconocimiento personal, sino también parte del impulso estratégico a este proyecto pues para continuar con este procedimiento los docentes también tienen que capacitarse.

Fue postulada oficialmente, cumplió con todos los requisitos —entre ellos, tener un nivel mínimo certificado en el idioma y pertenecer a una escuela pública— y superó una rigurosa selección. "El perfil es muy específico, no es fácil cumplir los filtros. Muchos profesores de francés están en escuelas privadas, pero en el sector público hay pocos", explicó. La candidatura fue presentada en abril, y en mayo se dieron a conocer los resultados.

El 26 de ese mes, los seleccionados del país fueron convocados por el Consulado de Francia en Monterrey para la entrega oficial de las becas, en un evento que contó con la presencia de la embajadora de Francia en México y autoridades de la Secretaría de Educación de Nuevo León.

Norma tiene claro que su formación no termina en el aula francesa. Su meta es multiplicar el conocimiento adquirido entre sus estudiantes, quienes a su vez serán futuros maestros: "Es como una inversión exponencial. Yo recibo la capacitación y la comparto con 30 o 40 alumnos en cada grupo, y ellos a su vez podrán usarlo en sus propias aulas cuando se gradúen. Ese es el verdadero impacto". A quienes aspiran a este tipo de experiencias, les envía un mensaje claro: trabajar, prepararse, insistir y no dejar de buscar. "Este tipo de oportunidades no llegan solas. Yo le llamo informalmente ´picar piedra´. Hay que formarse, buscar, preguntar. Y cuando llegas, ves que sí se puede". Finalmente, compartió que su mayor gratificación sería ver a sus propios estudiantes seguir sus pasos: "Que sepan que ya hay un caminito hecho, y que lo pueden seguir. Que se formen, se certifiquen, y también accedan a estos programas. Eso sería el mejor pago para mí".