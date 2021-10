Espera audiencia por desfalco de la 288

La Voz- El Sindicato Nacional Democrático espera se defina la fecha para la audiencia intermedia de los tres implicados en el desfalco de la Sección 288, para el desahogo de pruebas y se defina la situación de los ex funcionarios sindicales.

Este viernes 15 de octubre, venció el plazo para que la defensa de los tres ex funcionarios que fueron vinculados por el desfalco de la sección sindical presentará las pruebas ante las autoridades, dando a conocer la estrategia que se seguirá en el caso.

Ahora el Ministerio Público cuenta con un periodo de 15 días para solicitar que se lleve la audiencia intermedia, en la que se analizarán las pruebas que fueron presentadas por cada una de las partes.

En caso de que la defensa del ex Secretario General, el ex Presidente del Consejo y del ex Tesorero, no presentaran más pruebas, el Ministerio Público podrá solicitar de inmediato al juez que se fije una fecha para la audiencia.

Personas cercanas a este proceso, mencionaron que no tienen una fecha tentativa para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, pero esperan que se dé en el menor tiempo posible y se defina la situación de los implicados y se dicte una sentencia, que obligue a reintegrar el monto a las arcas sindicales.