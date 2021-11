Esperan 35 mil visitantes en el Panteón

Más de 35 mil visitantes son los que se esperan el día de hoy en las instalaciones del Panteón Municipal Guadalupe, lo anterior informó José González Ortiz, quien explicó que la Alumbrada que se llevará a cabo hoy por la noche atraerá a una gran cantidad de visitantes, quienes además de rendir el tributo a sus seres queridos, quieren participar de este evento de gran tradición.

El Director del Área de Panteones dijo que la indicación que se dio a los miembros de la comunidad es que la gente comenzara con la visita al campo santo desde los días previos, por esa razón el pasado fin de semana se pudo observar a una gran cantidad de visitantes, sin embargo hoy durante la lumbrada se esperan más de 35 mil personas.

Mencionó que el día de hoy 2 de noviembre se aperturará la puerta principal del panteón en punto de las 7 de la mañana para recibir a los visitantes, exigiéndoles a cada uno de ellos que cumplan con todas las medidas preventivas de salud para evitar algún brote masivo de covid-19, asegurando que no se debe de olvidar que aunque existen pocos casos, la pandemia aún está vigente.

Explicó que anteriormente se solicitó a las personas embarazadas no acudir al campo santo pues no se les permitirá el acceso, siendo el mismo caso el de los niños menores de 12 años a quienes por seguridad no se les permitirá pasar.

"Les estamos pidiendo que no asistan con niños primero por la pandemia y después porque existe mucho riesgo si no los cuidan, ya una señora se accidentó cayendo al interior de una de las tumbas, la cual pisó y esta se quebró cayendo hasta el fondo de la misma".

Dijo que los horarios que se manejarán el día de hoy de 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, para después dar inicio a la Alumbrada para la que se invita a las personas que lleven de 4 a 10 veladoras para adornar las tumbas de sus familiares fallecidos, además de que se tendrán eventos de bailables, presentación de la filarmónica del municipio así como el evento que culminará a las 10:30.