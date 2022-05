Esperan aumento de ventas hasta 80%

Arturo Valdés, presidente de la Cámara Nacional del Comercio señaló que el Día de las Madres es una fecha muy especial, se reactivan muchos de los comercios que elevarán sus ventas un 40% llegando a un 80% en ventas, el otro 20% restante será hasta que se recupere Ahmsa y los empleos perdidos durante la pandemia.

El presidente del organismo empresarial comentó que sobre todo las florerías, las tiendas de regalos, de línea blanca, de muebles, ropa, hay mucha variedad para regalar a mamá a diferencia de otras fechas del año.

"Es una fecha especial incluso más que la del Día del Niño, todo mundo festeja quieren complacer a la mamá, esposa a la abuelita, es la fecha más concurrida", comentó.

Es muy amplio lo que se puede regalar a mamá, ni se diga los restaurantes que siempre están a reventar, Arturo Valdés consideró que mayo es uno de los mejores meses para el comercio por las fechas y la entrega de utilidades.

Las ventas se reactivan hasta un 40%, llegamos a un 80% de las ventas, no se tiene el 100% todavía falta, hay que recuperar los empleos perdidos durante la pandemia, además de que mientras que AHMSA no se recupere, no será posible, además de la alza de los energéticos y de todos los productos.