Esperan que Estado recupere recursos

Con la extradición del ex Gobernador interino Jorge Torres López a Estados Unidos donde se le sigue una investigación por delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y fraude bancario, el Dirigente de Canaco señaló es el momento apropiado para pedir que se paguen los agravios hacia el Estado.

Ricardo Zertuche Martínez, Presidente de las Cámara de Comercio en Monclova dijo que es el momento apropiado para que México muestre que aquí también se tiene que pedir se paguen los agravios hacia algún estado o ciudad.

Ricardo Zertuche Martínez, Presidente de Canaco.

Dijo que en el caso particular de Coahuila, es momento de que se inicie un trámite de rescate de los recursos que lleguen a ser comprobados que el ex Gobernador interino haya hecho malversación o mal uso, ese recurso que tanta falta hace al Estado.

“Es el momento idóneo porque nos están llegando muy pocos recursos de la federación aunado al tema de deuda que tenemos en Coahuila, creo que es un momento que debemos solicitar ese y todos los recursos”.

Señaló que ya Estados Unidos investiga varios casos similares donde se sigue contra varios ex funcionarios de Coahuila mientras en el Estado no se investiga, hechos que pudieran hacer notar que no se le da seguimiento a una situación pero es este el momento para demostrar que se quiere trabajar con transparencia y dejar mensaje a la ciudadanía que el Estado está preocupado de que las cosas se hagan bien y no se dé un mensaje de encubrimiento.

Dijo que es necesario darle seguimiento a lo que sucedió, no que se quede solamente en carpeta sino que se conozcan los verdaderos hechos, qué es lo que pasó y qué es lo qué tiene al Estado en situaciones críticas de recursos, pero sobre todo que se intervenga para recuperar esos recursos que Coahuila necesita.

Confía en que se va a buscar por parte del Estado recuperar los recursos de Coahuila y sobre todo que se investigue en Coahuila y antes de que se de un veredicto en Estados Unidos respecto a estos delitos se tenga el propio.