Está activa cuenta de Face de Cris

Desde el día de ayer la cuenta de Facebook de Cristopher Anguiano Flores aparece activo, lo que ha generado la inquietud de amigos y familiares pues saben que no es Cris pues ya se hubiera comunicado más sí sabe que lo están buscando.

Pese a que la cuenta aparece en modo activo, Cris no se ha reportado con su familia, su madre Claudia Flores pidió un careo con Danny Segura, el amigo transgénero con el que Cris vivió en los últimos 6 meses.

En días pasado, Danny Segura publicó en su cuenta de Facebook lo siguiente: "Nunca me he escondido estos días los he dedicado a él y si no la he visto es porque su mamá vive lejos no tengo el suficiente dinero para estar día tras día pagando taxis", comentó.

Agregó, "El deber es de su mama sólo ha venido 2 veces pero por mensaje todo se lo el dicho, estoy aquí para lo que ocupe estoy igual de preocupada que ella mi mamá lo veía cómo su hijo y yo cómo una hermano, mi familia lo apapachó tanto estos meses que no tengo por qué decir o mientras, me dueles tanto espero te encuentres bien cris por favor regresa", señala en la publicación.

Su hermana comentó, "Nosotros también pasamos por la angustia que no sabes dónde está porque se le aprecia mucho como de la familia esperamos en Dios que pronto regrese y si hermana tú sabes que siempre Cris ha contado con nosotros, más con mi mamá y contigo no hagas caso a malos comentarios".