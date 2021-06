Está Monclova iluminada al 96%

Coahuila

Trabajan en la Avenida Susan Lou en la instalación de 47 arbotantes.

Monclova se encuentra iluminada en un 96 por ciento y se sigue trabajando en nuevos proyectos como el de la avenida Susan Lou Pape, del tramo del puente del potrero, hasta el libramiento oriente, donde se instalarán 47 arbotantes con dos lámparas cada una, informó Daniel Moyeda, director de Alumbrado Público en esta ciudad.

Así mismo señaló que se está dando seguimiento a todas las peticiones que están llegando a través de la presidencia municipal, vía watsapp del alcalde, 107 30 25, atendiendo en todos los puntos de la ciudad, las peticiones de cambio de luminarias que están fallando por haber cumplido con su vida útil, o de circuitos antiguos que ya están haciendo falso contacto y que ya es necesario cambiar.

En lo que se refiere al proyecto de la segunda etapa del alumbrado en la avenida Susan Lou, partiendo del puente el Potrero hacia el libramiento del oriente, dijo que solo esperan la llegada del material, y señaló que Blas López, director de Obras Públicas, está haciendo las gestiones para que el material llegue lo antes posible, y terminar dentro del tiempo estimado con la segunda parte del proyecto de iluminación, del Río Monclova.

Por otra parte, dijo que el alumbrado público en Monclova está funcionando en un 96 por ciento, y los sectores que faltan, sigue trabajando con alumbrado del tipo OV 15, conocido como de aditivo metálico y que con el tiempo (antes de que concluya la administración) serán reemplazadas por el sistema led, que ya se usa en la mayor parte de la ciudad.

El funcionario comentó que son indicaciones del alcalde Alfredo Paredes, el no descuidar el alumbrado público en Monclova, porque no todo es ir realizando nuevos proyectos de iluminación, también incluye dar mantenimiento al que ya está instalado, dijo que en ese punto no tienen problemas porque cuentan con material suficiente para proporcionar el mantenimiento de manera oportuna, donde sea requerido.