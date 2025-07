Bienestar aclara falta de relación con estafador de pensionados

Tras la detención de Jorge "N", de 36 años, señalado por defraudar a varios adultos mayores con el pretexto de gestionar trámites de pensión, la delegación regional de Bienestar aclaró que el detenido no pertenece a la dependencia ni tiene relación alguna con sus programas. La captura se realizó esta semana, luego de que una de sus víctimas lo denunció y lo identificó como responsable de un fraude superior a 70 mil pesos.

El director regional de Bienestar informó que la dependencia no cuenta con asesores domiciliarios ni solicita información bancaria o personal fuera de los centros integradores. "Por parte de Bienestar no existe ningún asesor, no pedimos NIP ni número de tarjeta. Es importante que la ciudadanía no caiga en estas situaciones. Nosotros no conocemos a esta persona ni sabemos quién sea", explicó.

De acuerdo con los reportes, Jorge "N" citaba a los adultos mayores en distintos puntos de la ciudad y les solicitaba tarjetas bancarias, claves interbancarias y documentos personales con el supuesto objetivo de tramitar pagos atrasados, Afore o finiquitos. Posteriormente, utilizaba estos datos para apropiarse de los recursos de sus víctimas.

El presunto estafador fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal. Por su parte, Bienestar reiteró que no interpondrá denuncia, dado que la dependencia no resultó afectada de manera directa, pero exhortó a las personas que hayan sido engañadas a presentar su denuncia formal. Además, recordó que cualquier trámite debe realizarse exclusivamente en los centros integradores y que no se debe proporcionar información personal ni contraseñas a particulares.