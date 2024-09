Estafa con viaje a Japón

Monclovense es denunciado por cometer de manera constante fraudes en contra de ciudadanos y empresarios locales, con supuestos viajes y conciertos, con casos que vienen desde el 2019, al ser este su estilo de vida.

A través de redes sociales fue denunciado Jacobo Ervey Barajas, quien recientemente estafó a un grupo de personas con un supuesto viaje a Japón, ofreciéndolo como una oferta y pidiendo cantidades que van de los 10 mil a 20 mil pesos.

La denuncia fue presentada por Lizeth Aguayo Pérez, una de las afectadas quien señaló que el viaje se realizaría el pasado viernes, sin embargo, al llegar a la hora del viaje no acudieron por ella.

Mencionó que ella conoció a Jacobo en un viaje que hicieron en diciembre a Estados Unidos y Canadá, en donde Jacobo quien se ostentó como odontólogo se ganó su confianza al ser una persona amable y servicial.

Al concluir el viaje les propuso comunicarse con ellos después para organizar un viaje de manera particular, a lo cual accedió y el pasado mes de mayo la contactó para ofrecerle un lugar disponible para un viaje a Japón, debido a la cancelación de una amiga que no podría acudir por un compromiso familiar.

Se le indicó que se le permitiría pagar el viaje el cual tendría un costo de 53 mil pesos hasta que regresaran, únicamente se le pidió dinero para el cambio de los boletos que eran 10 mil pesos.

Durante los meses siguientes se les estuvo pidiendo dinero, lo cual le pareció raro, por lo que ya no accedió.

"El viaje sería el jueves, pero me dijo que había habido un error y que sería el viernes, por lo que le cambio la fecha, el viernes me dijo que pasarían por mí que ya iban en camino y me quede esperándolos"

Mencionó que Jacobo es una persona que lleva la mentira hasta las últimas consecuencias por lo que incluso el día que se realizaría el viaje se mantuvo en contacto con ella y así como ella, fueron más personas las afectadas.

Tras hacer pública la denuncia han surgido muchas personas afectadas, personas que también fueron estafadas con un viaje a París, con viajes a conciertos, incluso el dueño de un bar local también fue estafado con la cantidad de 450 mil pesos.

Señaló que incluso hay casos desde el 2019 que estafó a personas con la promesa de la venta de celulares de gama alta, por lo que este es su estilo de vida.

Tras descubrirlo, junto con otro afectado acudieron al domicilio ubicado por la colonia Los Pinos, el cual ya fue abandonado, así mismo dijo que tras la publicación accedió regresarle el dinero siempre y cuando retire la publicación, porque se está viendo afectado con personas a las que les ofreció ir a un concierto.