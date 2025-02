Estafan a residente de EU con plaqueo

Jorge Melchor Pérez, residente estadounidense, fue víctima de extorsión por parte de una organización que le proporcionó placas falsas y le prometió regularizar su camioneta en México, este fraude lo llevó a ser detenido y consignado por el delito de placas sobrepuestas, lo que resultó en el decomiso de su unidad y una serie de supuestos abusos por parte de policías en Cuatro Ciénegas.

A lo largo del proceso a pagado más de 18 mil pesos, hoy lleva ya 3 días en Monclova, pagando hoteles, comida y transporte, y ha acudido a diferentes instancias para que le devuelvan su Chevrolet 2003, sin obtener la ayuda que necesita para resolver su situación.

El incidente ocurrió el 26 de octubre de 2024, cuando Melchor Pérez, quien planeaba mudarse permanentemente a Torreón, fue detenido por policías en el municipio de Cuatro Ciénegas.

La detención se produjo mientras circulaba con una Chevrolet 2003, la cual había regularizado a través de una organización denominada PARRAFAFA.

"Yo soy residente y ya me voy a vivir a Torreón. Saqué placas engomadas, y al entrar a Ciénegas me pararon, me dijeron que traía placas sobrepuestas, me quitaron la troca y me la llevaron", relató el hombre, quien, a pesar de ser pensionado, decidió mudarse a México debido a que su pensión no le alcanza para vivir en Estados Unidos.

El relato de Melchor Pérez revela los abusos que sufrió tras ser detenido por las autoridades. En un intento por escapar, se adentró en el monte, pero debido a su condición de salud, fue alcanzado y llevado bajo amenazas y groserías hasta la cárcel.

A las 11:00 de la noche, fue trasladado de nuevo a Cuatro Ciénegas, donde se le acusó de un delito de placas sobrepuestas por el que tuvo que pagar 15 mil pesos para salir en libertad.

"La primera vez que me llevaron me decían que me iban a trasladar al CERESO. No me dieron ni un documento que me informara de mi situación, llevo tres días aquí sin saber nada de mi camioneta", agregó.

También denunció que la organización PARRAFAFA lo engañó al prometerle la regularización de su vehículo a cambio de una suma de 2,500 pesos.

El trato recibido por parte de las autoridades locales, según Melchor Pérez, fue completamente inapropiado. A pesar de intentar interponer una denuncia en Derechos Humanos, le informaron que no podían atender su caso. Incluso en el Ministerio Público, se le negó la posibilidad de formalizar su queja, siendo redirigido de un lugar a otro, sin recibir una respuesta satisfactoria.